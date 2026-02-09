logo ebc
Agência Brasil
Esportes

Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição

Brasileiro assumiu 2º lugar após ultrapassar o chinês Wang Chuqin
Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 16:29
Rio de Janeiro
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
© WTT/Divulgação

O mesatentista Hugo Carioca é o novo vice-líder do ranking mundial, após atualização da lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (9). Além de alcançar a posição inédita na carreira, o brasileiro tornou-se o primeiro atleta das Américas a ocupar a colocação da modalidade, tradicionalmente dominada por asiáticos e europeus. Calderano assumiu o segundo lugar após ultrapassar o chinês Wang Chuqin. O topo no ranking segue com outro chinês: Wang Chuqin.

"É um grande orgulho para mim levar o Brasil a mais um lugar inédito na história do tênis de mesa. Esse feito é fruto de uma temporada incrível, a melhor da minha carreira até aqui. O ano está só começando e espero alcançar outros grandes resultados", disse Calderano em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Calderano iniciou 2026 como medalha de bronze no WTT Star Contender de Doha (Catar). Na temporada passada, o mesatenista de 26 anos enfileirou ótimos resultados: em abril ele subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau (China), país com mais estrelas na modalidade. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha – até então, somente asiáticos e europeus haviam disputado a final.

A atual número 2 do mundo, o brasileiro assinou contrato na última sexta (6) com o FC Saarbrücken, clube alemão que disputa a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões. Após quase 10 anos atuando no TTF Liebherr Ochsenhausen, Calderano anunciou nas redes sociais que defenderá o novo clube temporada 2026/27.  

