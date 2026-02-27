Jéssica Lima é bronze no 1º dia do Grand Slam de judô no Uzbequistão

Outros três brasileiros competem a partir das 2h30 deste sábado (28)

O judô brasileiro subiu ao pódio com Jéssica Lima no primeiro dia do Grand Slam de Tashkent (Uzbequistão), a segunda competição da temporada do circuito mundial. Nesta sexta-feira (27), a judoca paulista de 28 anos conquistou a medalha de bronze na categoria abaixo dos 57 quilos após vencer um embate 100% nacional. Jéssica derrotou a brasiliense Bianca Reis, de 20 anos, ao desferir o golpe yuko (quando o adversário cai de lado ou fica imobilizado, de cinco a nove segundos), a 32 segundos do fim da luta. A competição na capital uzbeque vai até domingo (1º de março), com transmissão ao vivo online no canal Time Brasil no YouTube.

“Essa medalha marca um retorno meu, não só dentro do tatame, mas pessoal. Há um ano eu também lutei pela medalha de bronze aqui, mas acabei ficando em quinto. Isso doeu muito, mas veio repleto de lições que eu obtive no decorrer desse um ano. Então, é muito especial para mim ganhar essa medalha e voltar para o jogo”, analisou a paulista, que coleciona outras duas pratas e quatro bronzes em torneios Grand Slam.

O Grand Slam distribui até 1000 pontos no ranking mundial, que serve de parâmetro para a classificação à Olimpíada de Los Angeles 2028. Ao todo, 370 atletas de 39 países estão em Tashkent, entre eles 15 representantes da Amarelinha.

Antes da luta pelo bronze, Jéssica somou duas vitórias e um derrota. Ela estreou direto nas oitavas, derrotando a indiana Shahin Rajakbhai Darjada com um waza-ari, seguido de imobilização. Depois, nas quartas, venceu a croata Ana Viktorija Puljiz, também com waza-ari. No entanto, nas semifinais, a paulista perdeu para a japonesa Mio Shirakane, ao ser imobilizada nos últimos segundos do embate.

Já Bianca Reis iniciou no Grand Slam de Tashkent com vitória sobre a chinesa Jia Zhou. Na sequência, a brasileira sofreu revés para a georgiana Eteri Liparteliani. Na repescagem, a brasiliense despachou a israelense Timna Nelson Levy, assegurando vaga na luta pelo bronze.

O Brasil também chegou à disputa de bronze na categoria feminina da categoria abaixo dos 52 kg com a judoca Gabriela Conceição, de 24 anos. No entanto, a brasileira terminou na quinta posição, após perder por waza-aria para a italiana Odette Giuffrida, duas vezes medalhista olímpica e campeã mundial em 2024.

Programação

SÁBADO (28)

Competem Guilherme de Oliveira (-73kg), Jeferson Santos Júnior (-73kg) e Gabriel Falcão (-81kg)

Lutas preliminares às 2h30 e finais às 9h;

DOMINGO (1º de março)

Competem Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg)

Lutas preliminares às 3h e finais às 9h.