João Fonseca e Marcelo Melo alcançam final do Rio Open

Brasileiros disputarão título de duplas da competição
Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 16:36
Rio de Janeiro
Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo se garantiram na decisão do Rio Open. A classificação foi alcançada após superarem os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 13/11, na tarde deste sábado (21) na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Agora, Fonseca e Melo aguardam a outra semifinal para conhecerem seus adversários na grande decisão. O outro finalista será definido no confronto entre o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase e entre o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard.

Eliminação nas simples

Um título nas duplas pode servir como uma espécie de prêmio de consolação para João Fonseca, que ficou de fora da disputa de simples após ser surpreendido, na última quinta-feira (19), pelo peruano Ignácio Buse. O brasileiro foi derrotado pelo 91º do mundo em simples por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 4/6, nas oitavas de final do Rio Open.

O Rio Open é um torneio nível ATP 500, o terceiro em importância no circuito, que dá 500 pontos ao campeão no ranking. Apenas os eventos de nível ATP 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

Edição:
Fábio Lisboa
