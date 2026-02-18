logo ebc
João Fonseca e Marcelo Melo avançam para semifinal do Rio Open

Brasileiros derrotaram argentinos Andrés Molteni e Máximo González
Agência Brasil
Publicado em 18/02/2026 - 18:16
Rio de Janeiro
Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo derrotaram os argentinos Andrés Molteni e Máximo González por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0, e garantiram a classificação para as semifinais da chave de duplas do Rio Open. A partida, disputada na tarde desta quarta-feira (18), foi disputada na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Atual número 38 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca estreou na última terça-feira (17) na disputa individual com uma vitória de 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-1) e 6/1, sobre o também brasileiro Thiago Monteiro.

Nas oitavas de final, João terá como adversário o peruano Ignácio Buse (91º). O rival se classificou eliminando outro brasileiro, o paulista Igor Marcondes (348º), na última segunda-feira (16), por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6.

O Rio Open é um torneio de nível 500, o terceiro em importância no circuito regular. Apenas os eventos de nível 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

