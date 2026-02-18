João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open

No choque de gerações do tênis nacional, melhor para a juventude. Na noite dessa terça-feira (17), o carioca João Fonseca, 19 anos, venceu o cearense Thiago Monteiro, 31, por 2 sets a 0, pela primeira rodada do torneio de simples do Rio Open. A partida foi na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona norte do Rio de Janeiro.

Número 38 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João entrou direto na chave principal e precisou de uma hora e 34 minutos para fechar o jogo em parciais de 7/6 (7-1) e 6/1. Thiago, atualmente na posição 208 da lista, ocupou o 61º lugar em 2022. Entre 2018 e 2024, foi o brasileiro mais bem colocado.

Os tenistas fizeram valer os respectivos saques no primeiro set. Foram 11 aces (quando o atleta saca e o outro não alcança para devolver). Dos cinco de João, dois justamente no tie-break, cruciais para vencer o desempate por 7 a 1 e fechar a parcial em 7/6, após quase uma hora de jogo.

No set seguinte, João conseguiu duas quebras (quando o tenista ganha o game no serviço do adversário), sendo uma logo no início, o que deu tranquilidade para, em menos de 40 minutos, definir a partida em 6/1. Foi o primeiro triunfo do carioca em partidas de simples na temporada, depois de eliminações nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Buenos Aires, na Argentina.

Assim como a competição na capital argentina, o Rio Open é um torneio de nível 500, o terceiro em importância no circuito regular. Apenas os eventos de nível 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

Nas oitavas de final, João terá como adversário o peruano Ignácio Buse (91º). O rival se classificou eliminando outro brasileiro, o paulista Igor Marcondes (348º), na última segunda-feira (16), por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6. A organização do Rio Open definirá dia e horário do confronto.

Além do torneio de simples, João está na chave de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo, número 55 do ranking de duplistas da ATP. Nas quartas de final, a parceria verde e amarela vai encarar os argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º). Nessa terça, eles bateram o equatoriano Gonzalo Escobar (76º) e o holandês Jean-Julien Rojer (85º) por 2 sets a 0 (duplo 6/3). A partida contra João e Melo ainda será marcada.