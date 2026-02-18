logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open

Número 1 do país tem triunfo seguro e encara peruano Buse nas oitavas
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/02/2026 - 07:32
São Paulo
Brasília 18/02/2026 - João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open. Foto: Fotojump/Rio Open
© Fotojump/Rio Open

No choque de gerações do tênis nacional, melhor para a juventude. Na noite dessa terça-feira (17), o carioca João Fonseca, 19 anos, venceu o cearense Thiago Monteiro, 31, por 2 sets a 0, pela primeira rodada do torneio de simples do Rio Open. A partida foi na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona norte do Rio de Janeiro.

Número 38 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João entrou direto na chave principal e precisou de uma hora e 34 minutos para fechar o jogo em parciais de 7/6 (7-1) e 6/1. Thiago, atualmente na posição 208 da lista, ocupou o 61º lugar em 2022. Entre 2018 e 2024, foi o brasileiro mais bem colocado.

Os tenistas fizeram valer os respectivos saques no primeiro set. Foram 11 aces (quando o atleta saca e o outro não alcança para devolver). Dos cinco de João, dois justamente no tie-break, cruciais para vencer o desempate por 7 a 1 e fechar a parcial em 7/6, após quase uma hora de jogo.

No set seguinte, João conseguiu duas quebras (quando o tenista ganha o game no serviço do adversário), sendo uma logo no início, o que deu tranquilidade para, em menos de 40 minutos, definir a partida em 6/1. Foi o primeiro triunfo do carioca em partidas de simples na temporada, depois de eliminações nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Buenos Aires, na Argentina.

Assim como a competição na capital argentina, o Rio Open é um torneio de nível 500, o terceiro em importância no circuito regular. Apenas os eventos de nível 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

Nas oitavas de final, João terá como adversário o peruano Ignácio Buse (91º). O rival se classificou eliminando outro brasileiro, o paulista Igor Marcondes (348º), na última segunda-feira (16), por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6. A organização do Rio Open definirá dia e horário do confronto.

Além do torneio de simples, João está na chave de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo, número 55 do ranking de duplistas da ATP. Nas quartas de final, a parceria verde e amarela vai encarar os argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º). Nessa terça, eles bateram o equatoriano Gonzalo Escobar (76º) e o holandês Jean-Julien Rojer (85º) por 2 sets a 0 (duplo 6/3). A partida contra João e Melo ainda será marcada.

Relacionadas
São Paulo (SP) - 16/02/2026 - Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira. Foto:  Fotojump/Rio Open
Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira
Brasília 16/02/2026 - Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open. Foto: FOTOJUMP
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
Edição:
Graça Adjuto
Rio Open basquete João Fonseca Thiago Monteiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
agência bancária
Geral Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia
qua, 18/02/2026 - 10:42
Relatives of detainees rest as they enter their third day of a hunger strike after the National Assembly of Venezuela postponed debate on an amnesty bill, outside the National Police Zone 7 detention centre in Caracas, Venezuela, February 16, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas
qua, 18/02/2026 - 10:22
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval 2026: PM do Rio prende 458 suspeitos de crimes
qua, 18/02/2026 - 10:15
Vista aérea do assentamento judeu de Kedar, na Cisjordânia ocupada 25/6/2023 REUTERS/Ilan Rosenberg
Internacional Oitenta e cinco países condenam expansionismo de Israel na Cisjordânia
qua, 18/02/2026 - 09:44
Ramadã, mulheres, Indonésia
Internacional Gaza inicia Ramadã em clima de cessar-fogo e incertezas
qua, 18/02/2026 - 09:42
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia BC decreta liquidação do Banco Pleno, presidido por ex-sócio do Master
qua, 18/02/2026 - 09:32
Ver mais seta para baixo