Jogos Olímpicos de inverno estão oficialmente abertos em Milão-Cortina

Delegação brasileira foi a 14ª a desfilar no Estádio San Siro

A diva pop norte-americana Mariah Carey emprestou sua voz para dar início à festa nesta sexta-feira (6), quando os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina realizaram uma cerimônia de abertura única, combinando elementos dos coanfitriões para refletir tanto a vida na cidade quanto na montanha.

Carey interpretou a canção italiana dos anos 1950 "Nel blu, dipinto di blu" (No azul, pintado de azul) com seu famoso refrão "Volare" (Voar) no evento principal, realizado no estádio San Siro, em Milão.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, estavam entre a plateia no histórico estádio de futebol.

O presidente italiano Sergio Mattarella participou por meio de um videoclipe gravado, no qual o octogenário foi visto viajando pela cidade em um dos bondes históricos de Milão.

A coanfitriã Cortina d'Ampezzo teve seu próprio papel nas comemorações, a mais de 400km de distância, nas montanhas, em um espetáculo intitulado "Armonia" (Harmonia), que deve atrair uma enorme audiência global na televisão e na internet.

Atletas também desfilaram nas instalações montanhosas de Livigno e Predazzo, em Jogos que se estendem por 22.000 quilômetros quadrados.

A cerimônia celebra a diversidade da vida italiana, desde a elegante Milão até as pequenas cidades montanhosas nos Alpes que sediam os eventos ao ar livre dos Jogos, que vão até 22 de fevereiro.

Pela primeira vez, duas piras olímpicas, símbolos dos Jogos, serão acesas simultaneamente e permanecerão acesas durante todo o evento - uma no Arco da Paz, em Milão, e outra na Piazza Dibona, de Cortina.

Mas o dia não foi marcado apenas por comemorações. Uma série de protestos ocorreu nesta sexta-feira, e há mais protestos previstos para o fim de semana na capital financeira italiana contra a presença de analistas de um departamento subordinado ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Questões mais locais, como o fechamento de escolas e ruas na cidade, também irritaram alguns milaneses.

Reportagem adicional de Giselda Vagnoni em Milão e Mitch Phillips em Cortina

