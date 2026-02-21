logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam WTA 1000 de Dubai

Título veio com vitória sobre Laura Siegemund e Vera Zvonareva
Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 14:23
Rio de Janeiro
stefani, wta 1000 dubai, tênis
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram, na manhã deste sábado (21), o título do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). O feito foi alcançado após uma vitória, na grande decisão da competição, sobre a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, parciais de 6/1 6/3.

“Estou muito feliz por ganhar um primeiro título em Dubai. Não é toda semana que conseguimos um título de WTA 1000. Por isso, estou muito feliz e orgulhosa do meu time e minha equipe no Brasil, é especial dividir essa conquista com eles, pois são parte disso”, declarou a paulistana de 28 anos de idade.

Este é o terceiro título que a brasileira e canadense já conquistaram juntas. Antes elas foram campeãs no WTA 1000 de Montreal (Canadá) em 2021 e do WTA 250 de Chennai (Índia) em 2022. Já para Luísa, a conquista em Dubai é a 14ª de sua carreira de Luisa e a quarta de nível WTA 1000. Além dos títulos nos Emirados Árabes e no Canadá, a paulistana foi campeã em 2022 em Guadalajara (México) com a australiana Storm Hunter e em 2024 em Doha com a holandesa Demi Schuurs.

Agora a brasileira segue para os Estados Unidos, onde treina por uma semana e depois disputa os WTAs 1000 de Indian Wells e de Miami.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 20/02/2026 - O tenista João Fonseca no Rio Open de Tenis. Foto: Fotojump/Rio Open
Rio Open: João Fonseca mira final nas duplas após queda em simples
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial
Luisa Stefani, Gabriela Dabrowski, tênis
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis WTA 1000 de Dubai Luisa Stefani Gabriela Dabrowski
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
stefani, wta 1000 dubai, tênis
Esportes Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam WTA 1000 de Dubai
sab, 21/02/2026 - 14:23
Rio de Janeiro (RJ), 21/02/2026 - Roubo de obras de Monet, Picasso e Dalí no Rio prescreve após 20 anos. Foto: CBMD/Divulgação
Cultura Após 20 anos, roubo de obras de Monet, Picasso e Dalí prescreve no Rio
sab, 21/02/2026 - 14:18
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Brasil e Índia fazem parceria para produção de medicamentos
sab, 21/02/2026 - 13:29
Nova Delhi, 21/02/2026 - Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante Sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Índia. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Embraer firma acordo para instalar linha de montagem na Índia
sab, 21/02/2026 - 13:07
Logo da Agência Brasil
Geral Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP
sab, 21/02/2026 - 12:54
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula defende diversificação como resposta ao protecionismo comercial
sab, 21/02/2026 - 12:42
Ver mais seta para baixo