Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam WTA 1000 de Dubai

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram, na manhã deste sábado (21), o título do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). O feito foi alcançado após uma vitória, na grande decisão da competição, sobre a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, parciais de 6/1 6/3.

“Estou muito feliz por ganhar um primeiro título em Dubai. Não é toda semana que conseguimos um título de WTA 1000. Por isso, estou muito feliz e orgulhosa do meu time e minha equipe no Brasil, é especial dividir essa conquista com eles, pois são parte disso”, declarou a paulistana de 28 anos de idade.

Gabriela Dabrowski & Luisa Stefani are queens of the court 👏#DDFTennis pic.twitter.com/KuGHO6d79O — wta (@WTA) February 21, 2026

Este é o terceiro título que a brasileira e canadense já conquistaram juntas. Antes elas foram campeãs no WTA 1000 de Montreal (Canadá) em 2021 e do WTA 250 de Chennai (Índia) em 2022. Já para Luísa, a conquista em Dubai é a 14ª de sua carreira de Luisa e a quarta de nível WTA 1000. Além dos títulos nos Emirados Árabes e no Canadá, a paulistana foi campeã em 2022 em Guadalajara (México) com a australiana Storm Hunter e em 2024 em Doha com a holandesa Demi Schuurs.

Agora a brasileira segue para os Estados Unidos, onde treina por uma semana e depois disputa os WTAs 1000 de Indian Wells e de Miami.