logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial

Dupla da brasileira com canadense Dabrowski decide o WTA de Dubai
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 20/02/2026 - 18:32
São Paulo
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A manhã deste sábado (21) pode ser de título para o tênis brasileiro. A partir de 9h30 (horário de Brasília), a dupla formada pela paulista Luisa Stefani, número 14 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (10ª) decide o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, contra a parceria da alemã Laura Siegemund (31ª) e a russa Vera Zvonareva (81ª).

Se for campeã, Luisa retorna ao top-10 do ranking, assumindo o 10º lugar da lista. A paulista ocupou posto entre as dez melhores duplistas do mundo entre novembro de 2021 e a segunda semana de janeiro, retornando entre setembro e outubro de 2023 e, depois, de abril a maio de 2024. Dabrowski, por sua vez, pode pular para segundo lugar. Em caso de vice, a brasileira mantem o 14º lugar e a canadense sobe para terceiro.

Luisa Stefani, Gabriela Dabrowski, tênis
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski- Divulgação/WTA/Direitos Reservados

Luisa pode conquistar o 15º título da carreira. Dos 14, dois foram ao lado de Dabrowski: o WTA 1000 de Montreal, no Canadá, em 2021; e o WTA 250 de Chennai, na Índia, no ano seguinte.

A classificação à 24ª final da carreira da brasileira veio com gosto de revanche. Nesta sexta-feira (20), ela e Dabrowski derrotaram a parceria da cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 10-6 no super tie-break (set desempate no qual vence quem chegar a 10 pontos ou 11 pontos em diante, que abrindo dois de vantagem), em 1h29 de partida.

Danilina e Krunic tinham derrotado a parceria entre a paulista e a canadense nos dois últimos eventos: o WTA 1000 de Doha, no Catar, e o Aberto da Austrália. Curiosamente, os confrontos também ocorreram em semifinais.

"Super feliz com a primeira final da temporada. Mais um jogo duro contra elas, um jogo que acaba incomodando, mas mantivemos a paciência. Fizemos pequenos ajustes dos jogos passados, aproveitamos as oportunidades no segundo set e jogamos um super tie-break mais sólidas, mais firme que elas", analisou Luisa, em comunicado à imprensa.

Os torneios nível WTA 1000 são os de maior peso no circuito. Somente os Grand Slams, as quatro maiores competições do tênis mundial, têm importância maior na temporada. São eles: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 20/02/2026 - O tenista João Fonseca no Rio Open de Tenis. Foto: Fotojump/Rio Open
Rio Open: João Fonseca mira final nas duplas após queda em simples
Jogadoras do Red Bull Bragantino comemoram gol
TV Brasil exibe futebol feminino entre Flamengo e Red Bull Bragantino
flamengo, lanús, recopa
Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota
Edição:
Aline Leal
Tênis Luisa Stefani WTA WTA 1000
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
Esportes Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial
sex, 20/02/2026 - 18:32
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição a partir de sexta
sex, 20/02/2026 - 18:14
Brasília (DF), 14/10/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
sex, 20/02/2026 - 17:59
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Política Vorcaro confirma que não irá depor na CPMI do INSS
sex, 20/02/2026 - 17:57
Brasília (DF), 06/01/2025 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante Coletiva da Balança Comercial Brasileira. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia Alckmin: Brasil não perde competitividade com tarifa de 10% dos EUA
sex, 20/02/2026 - 17:52
São Paulo (SP), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO. O empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC, morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024. Foto: PCSP/Divulgação
Justiça Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho
sex, 20/02/2026 - 17:49
Ver mais seta para baixo