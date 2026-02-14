logo ebc
Lula parabeniza Lucas Pinheiro por ouro inédito nos Jogos de Inverno

"O esporte brasileiro não tem limites", publicou o presidente
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 15:49
Brasília
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Victory Ceremony - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Gold medallist Lucas Pinheiro Braathen of Brazil celebrates on the podium after winning the Men's Giant Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou neste sábado (14) a medalha de ouro conquistada pelo brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, modalidade esportiva dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Para Lula, o resultado inédito conquistado pelo atleta demonstra que o esporte brasileiro “não tem limites”.

“É o reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões”, completou, ao citar que Lucas e toda a equipe envolvida na conquista inspiram novas gerações e ampliam o horizonte do esporte nacional.

Entenda

O slalom gigante consiste em duas descidas em um percurso com mastros fincados na neve, as chamadas portas, separadas por cerca de 25 metros. O esquiador deve passar entre eles. Vence quem obtiver a menor somatória de tempo.

Nascido em Oslo, capital da Noruega, mas de mãe brasileira, Lucas realizou as descidas em 2 minutos e 25 segundos, ficando 58 centésimos à frente do suíço Marco Odermatt, que levou a prata. O bronze também foi para um atleta da Suíça, Loic Meillard.

Lucas assumiu a liderança na primeira descida, ao concluir o percurso em 1 minuto, 13 segundos e 92 milésimos. Apesar de fazer apenas o 11º melhor tempo na descida seguinte (1 minuto, 11 segundos e 8 milésimos), a marca foi suficiente para o brasileiro se manter à frente dos suíços.

 

Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil in action REUTERS/Denis Balibouse
Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Lucas Pinheiro Braathen slalom gigante Olimpíada de Inverno Itália Lula
