Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta sexta-feira (27), o atleta Lucas Pinheiro Braathen, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão – Cortina 2026, na modalidade Esqui Alpino Slalom Gigante.

O governo aproveitou o encontro para anunciar que uma das principais políticas públicas federais voltadas a incentivar a prática desportiva – a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) – não precisará mais ser renovada a cada cinco anos.

Na conversa que teve com o presidente Lula, Lucas falou sobre as dificuldades que passou pela “dualidade de identidade”, uma vez que seu pai é norueguês e sua mãe, brasileira.

Segundo o atleta, essa mistura cultural acabou por reforçar ainda mais sua identidade brasileira, uma vez que o Brasil é caracterizado exatamente pela diversidade de sua população.



"Diversidade é poder"

“Eu aprendi que a diversidade é o nosso poder. Sou orgulhoso de ser brasileiro. Sou metade norueguês, e isso [essa mistura] representa a realidade brasileira. A gente é um país que tem muita diversidade para oferecer. Isso é o poder de nossa cultura”, disse o atleta.

Lucas agradeceu a oportunidade de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. "Para mim, a medalha de ouro verdadeira é o que essa medalha representa: as nossas diferenças é o nosso superpoder”, acrescentou. O presidente afirmou que a decisão de Lucas em escolher representar o Brasil “é motivo de orgulho” para o povo brasileiro, e que o atleta se transformou em uma figura muito especial para todos.

“Você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país”, acrescentou o presidente.

Lula perguntou ao atleta o que o motivou a representar o Brasil e não a Noruega. Lucas respondeu que o que motivou foi "manter a conexão com meu propósito, que é mais profundo do que essa medalha: é inspirar as próximas gerações a terem coragem de seguir os próprios sonhos, do jeito que eles são”.

Lei de Incentivo ao Esporte

O ministro do Esporte, André Fufuca, aproveitou o encontro para anunciar as mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte.

“Hoje, a gente fez questão de aproveitar a sua vinda ao Palácio para assinar a perenidade dessa lei”, disse ele, referindo-se à política pública federal que permite pessoas físicas e jurídicas direcionarem parte do Imposto de Renda devido para financiar projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.

As mudanças foram assinadas durante a cerimônia, e aguardam publicação para entrar em vigor.