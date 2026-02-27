logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno

Lucas levou o ouro olímpico na modalidade esqui alpino slalom gigante
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 13:07
Brasília
Brasília (DF), 27/12/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o atleta medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão–Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta sexta-feira (27), o atleta Lucas Pinheiro Braathen, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão – Cortina 2026, na modalidade Esqui Alpino Slalom Gigante.

O governo aproveitou o encontro para anunciar que uma das principais políticas públicas federais voltadas a incentivar a prática desportiva – a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) – não precisará mais ser renovada a cada cinco anos.

Na conversa que teve com o presidente Lula, Lucas falou sobre as dificuldades que passou pela “dualidade de identidade”, uma vez que seu pai é norueguês e sua mãe, brasileira.

Segundo o atleta, essa mistura cultural acabou por reforçar ainda mais sua identidade brasileira, uma vez que o Brasil é caracterizado exatamente pela diversidade de sua população.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

"Diversidade é poder"

“Eu aprendi que a diversidade é o nosso poder. Sou orgulhoso de ser brasileiro. Sou metade norueguês, e isso [essa mistura] representa a realidade brasileira. A gente é um país que tem muita diversidade para oferecer. Isso é o poder de nossa cultura”, disse o atleta.

Lucas agradeceu a oportunidade de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. "Para mim, a medalha de ouro verdadeira é o que essa medalha representa: as nossas diferenças é o nosso superpoder”, acrescentou. O presidente afirmou que a decisão de Lucas em escolher representar o Brasil  “é motivo de orgulho” para o povo brasileiro, e que o atleta se transformou em uma figura muito especial para todos.

“Você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país”, acrescentou o presidente.

Lula perguntou ao atleta o que o motivou a representar o Brasil e não a Noruega. Lucas respondeu que o que motivou foi "manter a conexão com meu propósito, que é mais profundo do que essa medalha: é inspirar as próximas gerações a terem coragem de seguir os próprios sonhos, do jeito que eles são”.

Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, slalom gigante
Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, slalom gigante - Rafael Bello/COB/Direitos Reservados

Lei de Incentivo ao Esporte

O ministro do Esporte, André Fufuca, aproveitou o encontro para anunciar as mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte.

“Hoje, a gente fez questão de aproveitar a sua vinda ao Palácio para assinar a perenidade dessa lei”, disse ele, referindo-se à política pública federal que permite pessoas físicas e jurídicas direcionarem parte do Imposto de Renda devido para financiar projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.

As mudanças foram assinadas durante a cerimônia, e aguardam publicação para entrar em vigor.

Relacionadas
Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, slalom gigante
COB avalia que Brasil fechou Jogos de Inverno com chave de ouro
Nicole Rocha Silveira of Brazil reacts at the end of her run in heat 4 of the women's skeleton REUTERS/Athit Perawongmetha
Nicole Silveira alcança melhor resultado olímpico do Brasil no gelo
Hugo Calderano e Bruna Takahashi - duplas mistas avançam à final inédita do Smash de Singapura, em 26/02/2026
Dupla “Calderashi” põe Brasil em final inédita no Smash de Singapura
Edição:
Amanda Cieglinski
Lucas Pinheiro Lula Jogos Olímpicos de Inverno esqui Lei de Incentivo ao Esporte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27/02/2026 - Desembargador Magid Nauef Láuar. Foto: Juarez Rodrigues/TJMG
Justiça CNJ afasta desembargador que absolveu acusado de estupro de vulnerável
sex, 27/02/2026 - 14:27
Sorteio da Liga dos Campeões 27/2/2026 REUTERS/Pierre Albouy
Esportes Real enfrenta novamente City nas oitavas de final da Liga dos Campeões
sex, 27/02/2026 - 13:45
São José dos Campos (SP) 03/12/2024 - A Sala de Situação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no Parque de Inovação Tecnológica (PIT).  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025
sex, 27/02/2026 - 13:37
Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Alunas fazem teste na Olimpíada Brasileira de Foguetes. Foto: OBAFOG/Divulgação
Educação Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes
sex, 27/02/2026 - 13:14
Brasília (DF), 27/12/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o atleta medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão–Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Esportes Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno
sex, 27/02/2026 - 13:07
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia MG: moradores de cidades afetadas pelas chuvas já podem sacar o FGTS
sex, 27/02/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo