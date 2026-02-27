logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Neymar brilha e Santos vence primeira no Campeonato Brasileiro

Peixe derrota Vasco por 2 a 1 na Vila Belmiro
Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 21:26
Rio de Janeiro

O atacante Neymar brilhou intensamente e foi peça fundamental para o Santos derrotar o Vasco pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta-feira (26) na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o primeiro triunfo na atual edição da competição, o Peixe chegou aos quatro pontos conquistados, assumindo a 13ª colocação da classificação. Já o Cruzmaltino, com o revés fora de casa, permanece na lanterna da tabela com apenas um ponto conquistado.

E o triunfo do Santos pelo Brasileiro teve um protagonista, o atacante Neymar, que mostrou poder de decisão ao marcar os dois gols de sua equipe. Aos 25 minutos do primeiro tempo o camisa 10 do Peixe começou a desiquilibrar. Ele recebeu bola de Moisés e bateu de cruzado, de chapa, para superar o goleiro Léo Jardim.

Aos 42 da etapa inicial o volante Barros ainda chegou a igualar o marcador. Porém, a noite era mesmo de Neymar, que, aos 15 da etapa final, deu números finais ao marcador com um belo gol com um toque de cobertura.   

Relacionadas
Neymar em jogo do Santos contra o Cruzeiro 7/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
A sete meses da Copa do Mundo, Neymar passará por cirurgia no joelho
Neymar após partida do Santos contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 07/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
Neymar passa por uma cirurgia bem-sucedida no joelho
São Paulo (SP) - 16/02/2026 - Paulistão define classificados em volta de Neymar e goleada do Santos. Foto: Raul Baretta/Santos FC
Paulistão define classificados em volta de Neymar e goleada do Santos
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol campeonato brasileiro santos Vasco Copa do Mundo seleção brasileira Neymar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a Banco Master
qui, 26/02/2026 - 21:52
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Parlamentares pedem a Alcolumbre nulidade de votação em CPMI do INSS
qui, 26/02/2026 - 21:34
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Mega-sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 145 milhões
qui, 26/02/2026 - 21:30
Logo da Agência Brasil
Esportes Neymar brilha e Santos vence primeira no Campeonato Brasileiro
qui, 26/02/2026 - 21:26
Logo da Agência Brasil
Política Lula recebe líderes mórmons dos EUA no Palácio do Planalto
qui, 26/02/2026 - 21:16
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Fachin pede indicação de nomes para comissão sobre penduricalhos
qui, 26/02/2026 - 21:11
Ver mais seta para baixo