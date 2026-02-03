logo ebc
Olimpíada de Inverno custou mais que o esperado, afirma dirigente

Cerimônia de abertura do evento será na sexta-feira (6), às 16h
Karolos Grohmann*
Publicado em 03/02/2026 - 18:45
Milão (Itália)
Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view as the Olympic rings are seen on top of the Cortina Curling Olympic Stadium REUTERS/Jennifer Lorenzini
© REUTERS/Jennifer Lorenzini/Proibida reprodução
Reuters

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 custaram mais do que o orçamento inicial, os preparativos enfrentaram prazos quase impossíveis, mas os organizadores conseguiram cumprir a maior parte do que foi planejado inicialmente, disse o presidente-executivo dos Jogos, Andrea Varnier, nesta terça-feira (3).

Os organizadores italianos ainda estão correndo para concluir algumas das instalações antes da cerimônia de abertura na sexta-feira (6), tendo enfrentado intensa pressão e um orçamento crescente.

Inicialmente, o orçamento para a realização dos Jogos era de cerca de US$1,3 bilhão, mas esse valor subiu para mais de US$1,7 bilhão, com outros custos de infraestrutura associados também aumentando, incluindo US$3,5 bilhões em dinheiro público.

“Esta jornada provou ser ainda mais árdua do que se imaginava inicialmente, com desafios e dificuldades, alguns esperados e outros inesperados e provavelmente desnecessários”, disse Varnier à sessão do Comitê Olímpico Internacional em seu relatório final de progresso antes do início dos Jogos.

Andrea Varnier concede entrevista em Milão 17/9/2025 REUTERS/Claudia Greco
“Há momentos em que um comitê organizador precisa operar em condições de emergência, e os Jogos de Milão-Cortina foram certamente um desses casos”, disse Andrea Varnie, presidente-executivo dos Jogos - REUTERS/Claudia Greco/Proibida reprodução

“A situação financeira do nosso comitê organizador tem sido extremamente difícil ao longo dos anos”, afirmou ele. “Precisamos, no entanto, reconhecer que os Jogos custaram mais do que o inicialmente previsto no orçamento da candidatura."

“Vocês não encontrarão nestes Jogos tudo o que poderiam esperar ou tudo o que originalmente queríamos ter”, acrescentou.

A candidatura original de Milão-Cortina incluía vários locais existentes ou temporários, mas, no meio dos preparativos, os organizadores decidiram construir um novo centro multimilionário em Cortina, que enfrentou prazos muito apertados.

A construção da nova pista de gelo foi veementemente contestada pelo COI, que queria que os anfitriões utilizassem um local já existente  possivelmente em um país vizinho, considerando que Áustria, Suíça e França, bem como a vizinha Alemanha, têm pistas de gelo.

Os organizadores também estão correndo para concluir o estádio de hóquei no gelo Santagiulia, que foi testado apenas em janeiro.

“Há momentos em que um comitê organizador precisa operar em condições de emergência, e os Jogos de Milão-Cortina foram certamente um desses casos”, disse Varnier. “Com prazos extremamente apertados... trabalhamos sob pressão constante vinda de todos os lados."

