logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Olimpíada: Greenpeace faz protesto em Milão contra empresas poluidoras

Manifestação em frente à catedral Duomo coincide com chegada da tocha
Giselda Vagnoni*
Publicado em 05/02/2026 - 12:37
Milão (Itália)
Óleo preto pingando dos anéis olímpicos durante protesto do Greenpeace antes da chegada da tocha olímpica dos Jogos de Inverno em Milão, na Itália 05/02/2026 REUTERS/Claudia Greco
© REUTERS/Claudia Greco/Proibida reprodução
Reuters

O grupo ambientalista Greenpeace organizou um protesto em frente à principal catedral de Milão nesta quinta-feira (5), dia em que a tocha olímpica chegou à cidade co-anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Uma instalação retratava os anéis olímpicos pingando óleo preto, uma denúncia visual das empresas que o grupo acusa de contribuir para o aquecimento global e ameaçar os esportes de inverno, que dependem de condições climáticas frias.

"Expulsem os poluidores dos Jogos", dizia uma das faixas em frente ao Duomo (catedral) de Milão, no coração da cidade.

O Greenpeace, que entrou com uma ação judicial contra a Eni por mudanças climáticas, instou os organizadores dos Jogos de Inverno Milano Cortina 2026 a cortar laços com a gigante italiana de energia.

O grupo ambientalista argumenta que as operações de combustíveis fósseis da Eni prejudicam os esforços para proteger os esportes de neve à medida que as temperaturas aumentam.

Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecerão de 6 a 22 de fevereiro. A Eni, controlada pelo Estado, é uma das principais patrocinadoras nacionais dos Jogos.

Em comunicado, a Eni afirmou que "compartilha a importância de abordar as mudanças climáticas" e continuará investindo na transição energética como parte de seu plano para atingir emissões líquidas zero até 2050.

A chama olímpica, que começou sua jornada pela Itália em dezembro após ser acesa em Roma, chegou ao norte de Milão na manhã desta quinta-feira (5).

A previsão era que ela passasse em frente à sede da Eni no final do dia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Milano Cortina 2026 Olympics - Preview - Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view of the Olympic rings in Cortina d'Ampezzo REUTERS/Jennifer Lorenzini
COI pode mudar Jogos de Inverno para janeiro em busca de mais neve
Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view as the Olympic rings are seen on top of the Cortina Curling Olympic Stadium REUTERS/Jennifer Lorenzini
Olimpíada de Inverno custou mais que o esperado, afirma dirigente
Lucas Pinheiro Braathen, Copa do Mundo de Esqui Alpino, Finlândia
COB anuncia os 14 convocados para a Olimpíada de Inverno Milão-Cortina
Jogos de Inverno Aquecimento Global greanpeace tocha olímpica Milão Protesto Eni empresas poluidoras milão-cortina 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Óleo preto pingando dos anéis olímpicos durante protesto do Greenpeace antes da chegada da tocha olímpica dos Jogos de Inverno em Milão, na Itália 05/02/2026 REUTERS/Claudia Greco
Esportes Olimpíada: Greenpeace faz protesto em Milão contra empresas poluidoras
qui, 05/02/2026 - 12:37
Cafezal em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo
Economia Conab prevê colheita recorde de café com crescimento de 17,1% em 2026
qui, 05/02/2026 - 12:25
Carteira de trabalho digital.
Economia Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
qui, 05/02/2026 - 12:23
Guarujá (SP), 05/01/2025 - Praia de Guarujá. Foto: Prefeitura de Guarujá/Divulgação
Geral SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá
qui, 05/02/2026 - 12:10
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Fies 2026: inscrições para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira
qui, 05/02/2026 - 11:12
FILE PHOTO: An unarmed Trident II D5 missile is test-launched from the Ohio-class U.S. Navy ballistic missile submarine USS Nebraska off the coast of California, U.S. March 26, 2018. Picture taken March 26, 2018. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY /File Photo
Internacional Tratado nuclear expira e remove restrições para Rússia e EUA
qui, 05/02/2026 - 11:05
Ver mais seta para baixo