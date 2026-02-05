Olimpíada: Greenpeace faz protesto em Milão contra empresas poluidoras

Manifestação em frente à catedral Duomo coincide com chegada da tocha

O grupo ambientalista Greenpeace organizou um protesto em frente à principal catedral de Milão nesta quinta-feira (5), dia em que a tocha olímpica chegou à cidade co-anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Uma instalação retratava os anéis olímpicos pingando óleo preto, uma denúncia visual das empresas que o grupo acusa de contribuir para o aquecimento global e ameaçar os esportes de inverno, que dependem de condições climáticas frias.

"Expulsem os poluidores dos Jogos", dizia uma das faixas em frente ao Duomo (catedral) de Milão, no coração da cidade.

O Greenpeace, que entrou com uma ação judicial contra a Eni por mudanças climáticas, instou os organizadores dos Jogos de Inverno Milano Cortina 2026 a cortar laços com a gigante italiana de energia.

O grupo ambientalista argumenta que as operações de combustíveis fósseis da Eni prejudicam os esforços para proteger os esportes de neve à medida que as temperaturas aumentam.

Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecerão de 6 a 22 de fevereiro. A Eni, controlada pelo Estado, é uma das principais patrocinadoras nacionais dos Jogos.

Em comunicado, a Eni afirmou que "compartilha a importância de abordar as mudanças climáticas" e continuará investindo na transição energética como parte de seu plano para atingir emissões líquidas zero até 2050.

A chama olímpica, que começou sua jornada pela Itália em dezembro após ser acesa em Roma, chegou ao norte de Milão na manhã desta quinta-feira (5).

A previsão era que ela passasse em frente à sede da Eni no final do dia.

