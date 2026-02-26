Palmeiras derrota Fluminense e mantém liderança do Brasileiro

Em uma partida muito movimenta, disputada na noite desta quarta-feira (25) na Arena Barueri, e que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1 para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro.

LIDERANÇA MANTIDA COM MAIS UMA VITÓRIA EM #FAMÍLIAPALMEIRAS! CHEGAMOS A 16 JOGOS INVICTOS COMO MANDANTES PELO CAMPEONATO BRASILEIRO! AVANTI, PALESTRA! 💚🔥



🏆 Palmeiras 2x1 Fluminense

⚽ Vitor Roque e Allan.#FimDeJogoSEP #PALxFLU pic.twitter.com/1qksni8J9g — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 26, 2026

Com o triunfo em casa, o Verdão chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que derrotou o Coritiba nesta quarta mas que tem um saldo de gols pior. Já o Tricolor das Laranjeiras caiu para a quinta posição da classificação após sofrer sua primeira derrota neste Brasileiro.

Jogando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras foi letal e precisou de apenas 12 minutos para abrir uma vantagem de dois gols no confronto. Logo aos seis minutos o juiz assinalou pênalti em lance no qual o goleiro Fábio derrubou Vitor Roque dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança e não vacilou.

O segundo gol da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi obra do garoto Allan. Aos 12 minutos o jogador partiu em velocidade pela ponta direita, se livrou de dois marcadores e bateu colocado para superar Fábio.

Em desvantagem, o Fluminense, que atuava com uma formação alternativa, passou a se arriscar mais. E, mais na base da vontade, conseguiu descontar aos 39 minutos com o meio-campista argentino Lucho Acosta.

Após o intervalo a partida seguiu em ritmo acelerado, com oportunidades sendo criadas de lado a lado. No entanto, o fato que mais chamou a atenção na etapa final foi o reencontro do colombiano Arias com o Fluminense, mas agora em lados opostos do gramado.

Enquanto esteve em campo o camisa 11 do Palmeiras se movimentou muito e tentou contribuir com sua nova equipe. Mas pouco fez diante da forte marcação do Tricolor.