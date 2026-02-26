logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Palmeiras derrota Fluminense e mantém liderança do Brasileiro

Jogo transmitido pela Nacional marca reencontro de Arias com Flu
Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 00:12
Rio de Janeiro
palmeiras, fluminense, brasileiro
© Reuters/Jean Carniel/Direitos Reservados

Em uma partida muito movimenta, disputada na noite desta quarta-feira (25) na Arena Barueri, e que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1 para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo em casa, o Verdão chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que derrotou o Coritiba nesta quarta mas que tem um saldo de gols pior. Já o Tricolor das Laranjeiras caiu para a quinta posição da classificação após sofrer sua primeira derrota neste Brasileiro.

Jogando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras foi letal e precisou de apenas 12 minutos para abrir uma vantagem de dois gols no confronto. Logo aos seis minutos o juiz assinalou pênalti em lance no qual o goleiro Fábio derrubou Vitor Roque dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança e não vacilou.

O segundo gol da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi obra do garoto Allan. Aos 12 minutos o jogador partiu em velocidade pela ponta direita, se livrou de dois marcadores e bateu colocado para superar Fábio.

Em desvantagem, o Fluminense, que atuava com uma formação alternativa, passou a se arriscar mais. E, mais na base da vontade, conseguiu descontar aos 39 minutos com o meio-campista argentino Lucho Acosta.

Após o intervalo a partida seguiu em ritmo acelerado, com oportunidades sendo criadas de lado a lado. No entanto, o fato que mais chamou a atenção na etapa final foi o reencontro do colombiano Arias com o Fluminense, mas agora em lados opostos do gramado.

Enquanto esteve em campo o camisa 11 do Palmeiras se movimentou muito e tentou contribuir com sua nova equipe. Mas pouco fez diante da forte marcação do Tricolor.

Relacionadas
são paulo, bragantino, paulista
São Paulo e Palmeiras se garantem nas semis do Campeonato Paulista
Vasco, Fluminense, carioca
Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca
Vinícius Jr., Real Madrid, benfica, liga dos campeões
Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Palmeiras Fluminense Rádio Nacional campeonato brasileiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
palmeiras, fluminense, brasileiro
Esportes Palmeiras derrota Fluminense e mantém liderança do Brasileiro
qui, 26/02/2026 - 00:12
botafogo, libertadores, nacional potosi
Esportes Botafogo supera Nacional e segue vivo na Pré-Libertadores
qua, 25/02/2026 - 23:49
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks at U.S. President Donald Trump upon his arrival for meetings at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Após conversar com Trump, Zelenskiy diz que líderes irão se reunir
qua, 25/02/2026 - 22:14
Salão Verde da Câmara dos Deputados
Política Sindicatos repudiam violência contra jornalista na Câmara
qua, 25/02/2026 - 21:54
Vinícius Jr., Real Madrid, benfica, liga dos campeões
Esportes Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões
qua, 25/02/2026 - 21:14
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
Economia Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump
qua, 25/02/2026 - 21:13
Ver mais seta para baixo