Paulistas batem gaúchas no fim da 1ª rodada do Brasileirão Feminino

Santos e São Paulo superam Grêmio e Internacional, respectivamente
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/02/2026 - 07:32
São Paulo
© Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC/Direitos reservados

A rodada de abertura da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol chegou ao fim na noite de segunda-feira (16), com duelos entre paulistas e gaúchas. Melhor para Santos e São Paulo, que venceram os duelos contra, respectivamente, Grêmio e Internacional.

Na Vila Belmiro, em Santos, o time da casa derrotou as Mosqueteiras por 2 a 1. A lateral Katrine inaugurou o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Ela apareceu pela esquerda e chutou da entrada da área, encobrindo a goleira Raíssa, marcando um golaço. Aos 19, a meia Yoreli Rincón cobrou escanteio pela direita e a zagueira Ana Alice completou, aumentando a vantagem das Sereias da Vila.

Na etapa final, aos 25 minutos, a meia Camila Pini levantou a bola na área pela esquerda e Allyne, que tinha acabado de entrar no lugar da também lateral Camila Arrieta, testou por cobertura para surpreender a goleira Taty Amaro. As gremistas tiveram chances de empatar, mas o placar não se alterou mais, com vitória santista no retorno da equipe paulista à primeira divisão.

O São Paulo, por sua vez, visitou as Gurias Coloradas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e também ganhou por 2 a 1, de virada. As Gurias Coloradas saíram na frente aos quatro minutos com Darlene, que recebeu belo passe da também atacante Sole Jaimes na área e tocou por cobertura, na saída da goleira Carlinha.

Antes do intervalo, aos 48, a zagueira Sorriso tentou afastar a cobrança de escanteio pela direita e a bola foi no travessão. A goleira Gabi Barbieri não conseguiu defender e a sobra ficou com Duda Serrana, que mandou para as redes. A virada das Soberanas veio no primeiro minuto da etapa final, com Crivelari, completando o passe da também atacante Gadu, que veio pela direita.

Próxima rodada

A segunda rodada do Brasileirão Feminino começa na sexta-feira (20), com três jogos. Às 19h (horário de Brasília), o Grêmio recebe o Palmeiras no Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Mais tarde, às 21h, o Flamengo duela com o Red Bull Bragantino no Luso-Brasileiro. A partida na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Por fim, às 21h30, o Corinthians enfrenta o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo.

No sábado (21), são mais duas partidas. Às 15h, América-MG e Internacional medem forças na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG). E a partir de 18h, o Botafogo visita a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já no domingo (22), às 15h, o Juventude pega o Atlético-MG no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS).

A rodada termina na próxima segunda-feira (23), com três duelos. Às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, tem Vitória e Mixto. Às 19h, o Cruzeiro encara o Santos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

A última partida começa às 21h, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, que fica no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia (SP), e opõe São Paulo e Bahia. A TV Brasil transmite o jogo ao vivo.

Futebol Feminino Grêmio santos Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo internacional
