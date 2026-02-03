Presidente da Fifa apoia fim da proibição imposta à Rússia no futebol

Clubes e seleção do país estão suspensos desde a invasão na Ucrânia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que quer que a proibição de quatro anos imposta à Rússia de participar em torneios internacionais seja retirada, porque não surtiu qualquer efeito.

Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições da Fifa e da Uefa desde que o país invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

“Essa proibição não alcançou nada, apenas criou mais frustração e ódio”, afirmou Infantino à Sky Sports.

“Permitir que meninas e meninos da Rússia joguem futebol em outras partes da Europa ajudaria.”

Infantino disse que a Fifa “na verdade nunca deveria banir nenhum país de jogar futebol por causa dos atos de seus líderes políticos”.

“Alguém precisa manter os laços abertos”, acrescentou o dirigente de 55 anos.

O ministro do Esporte da Ucrânia, Matvii Bidnyi, disse que os comentários de Infantino foram “irresponsáveis” e “infantis”.

“Eles separam o futebol da realidade em que crianças estão sendo mortas”, declarou Bidnyi à Sky Sports.

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, manteve que a guerra na Ucrânia precisa terminar para que a Rússia seja reintegrada, ecoando as declarações na coletiva de imprensa de encerramento do Congresso da Uefa em abril do ano passado.

Infantino também defendeu a decisão da Fifa de conceder um prêmio da paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sorteio da Copa do Mundo de 2026.

"Então, tudo o que pudermos fazer para ajudar a paz no mundo, devemos fazer, e por essa razão, há algum tempo estávamos pensando se deveríamos fazer algo para recompensar as pessoas que fazem algo", disse Infantino.

"Objetivamente, ele [Trump] merece."

