Presidente do México diz que há “todas as garantias” para Copa 2026

Morte de líder de cartel provocou onda de violência no país
Sarah Morland e Raul Cortes - repórteres da Reuters
Publicado em 24/02/2026 - 16:37
Cidade do México
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que há “todas as garantias” para que a Copa do Mundo de 2026 seja realizada no país, após a morte do líder de cartel mais procurado do México que provocou bloqueios de estradas, incêndios criminosos e confrontos de segurança, principalmente no Estado de Jalisco.

Questionada se o torneio de futebol, que deve atrair multidões de torcedores para os jogos na Cidade do México, Monterrey e Guadalajara, capital de Jalisco, representaria um risco para os visitantes, Sheinbaum disse que “não há risco”.

Quatro jogos de futebol no México foram adiados após a eclosão de violência perto de Guadalajara, na sequência de uma operação militar que resultou na morte do líder de cartel Nemesio Oseguera, e a Fifa monitora a situação na cidade-sede da Copa do Mundo de 2026.

Oseguera, conhecido como “El Mencho” e mentor do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), morreu sob custódia após ser ferido em uma operação das forças especiais na costa do Pacífico mexicano, no Estado de Jalisco, de acordo com o Ministério da Defesa.

“Na Fifa México, estamos acompanhando de perto a situação em Jalisco e mantemos comunicação constante com as autoridades”, disse um porta-voz da Fifa à Reuters.

(Reportagem em parceria com Angelica Medina, na Cidade do México)

