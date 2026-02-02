logo ebc
Raphinha desfalca Barcelona por uma semana devido à lesão na perna

Brasileiro se machucou no sábado, durante embate contra o Elche
Chiranjit Ojha*
Publicado em 02/02/2026 - 12:54
Bengaluru (Índia)
Raphinha em jogo do Barcelona contra o Espanyol 3/1/2026 REUTERS/Albert Gea
O atacante do Barcelona Raphinha ficará afastado dos gramados por uma semana devido a uma lesão na perna direita, informou o campeão da LaLiga na segunda-feira (2), depois que o brasileiro foi forçado a sair no intervalo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Elche no sábado (31).

O jogador de 29 anos, que marcou oito gols e deu três assistências nesta temporada, ficou fora dos gramados por quase dois meses após sofrer uma lesão muscular na coxa em setembro.

“Raphinha está sofrendo de uma sobrecarga no músculo adutor da perna direita... seu período de recuperação deve ser de uma semana”, disse o Barcelona em um comunicado, acrescentando que ele perderá a partida das quartas de final da Copa do Rei, na terça-feira (3), em Albacete.

O Barcelona, líder da competição e em busca do seu terceiro título da LaLiga em quatro anos, está um ponto à frente do Real Madrid na tabela de classificação.

