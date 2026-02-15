logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Após voltas irregulares, maranhense brilha nas manobras individuais
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/02/2026 - 11:32
São Paulo
Brasília 15/02/2026 - Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate. Foto: SLS/Divulgação
© SLS/Divulgação

A maranhense Rayssa Leal iniciou bem a jornada em busca do pentacampeonato da Street League Skateboarding (SLS), principal circuito da modalidade. Na madrugada deste domingo (15), a brasileira venceu a primeira etapa da temporada, realizada em Sydney, na Austrália.

No SLS, cada skatista tem duas voltas, de 45 segundos, para ser avaliado conforme os movimentos realizados - a menor nota é descartada. Depois, os atletas fazem cinco manobras individuais. As três tentativas mais bem avaliadas pelos juízes são consideradas para a pontuação final.

Rayssa não teve um desempenho tão bom nas voltas, tendo um 5.8 como melhor nota. Naquele momento, ela estava fora do pódio. A história foi diferente nas manobras individuais. A brasileira conseguiu um 8.2 e um 8.4 em sequência que a levaram à liderança, obrigando as rivais a se arriscarem mais e, por consequência, cometerem mais erros.

Na quarta tentativa, a maranhense ainda alcançou um 7.7, totalizando 30.1 pontos, garantindo boa vantagem para a japonesa Liz Akama, que ficou em segundo, com 29.2. O pódio foi completado pela australiana Chloe Covell, que acumulou 24.7 pontos. Ela liderou a disputa nas voltas, mas acertou apenas duas de cinco manobras individuais.

No masculino, o paulista Giovanni Vianna também foi ao pódio. Ele ficou na terceira posição, com 34.7 pontos. A vitória foi do japonês Ginwoo Onodera, com 37.3 pontos. O desempenho dele foi quase perfeito, com ele alcançando notas acima de 9.0 tanto nas voltas como nas manobras. O estadunidense Julian Agliardi, com 35.5, levou a prata.

A próxima etapa da SLS será em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril. Antes, entre 1º e 8 de março, os atletas terão pela frente o Campeonato Mundial de skate street, em São Paulo. O evento é organizado pela World Skate, federação internacional da modalidade, e conta pontos para o ranking olímpico.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/01/2026 - São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park. Foto: worldskatesb/Instagram
São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park
Soccer Football - Copa do Brasil - Final - Second leg - Vasco da Gama v Corinthians - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 21, 2025 Vasco da Gama's Nuno Moreira celebrates scoring their first goal with Philippe Coutinho REUTERS/Pilar Olivares
Vasco avança às semifinais do Carioca e "salva" carnaval do torcedor
Edição:
Fernando Fraga
skat Rayssa Leal etapa SLS Pódio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
dom, 15/02/2026 - 13:21
ensino online, educação a distância
Economia Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
dom, 15/02/2026 - 12:25
Lins Imperial - Carnaval 2022
Cultura TV Brasil transmite desfile das escolas de samba da Série Prata do Rio
dom, 15/02/2026 - 11:40
Brasília 15/02/2026 - Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate. Foto: SLS/Divulgação
Esportes Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
dom, 15/02/2026 - 11:32
São Paulo (SP) - 15/02/2026 - Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas. Foto: Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
Geral Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
dom, 15/02/2026 - 11:14
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Geral Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais
dom, 15/02/2026 - 10:19
Ver mais seta para baixo