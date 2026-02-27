logo ebc
Real enfrenta novamente City nas oitavas de final da Liga dos Campeões

Esta é a 6ª vez desde a temporada 2019/20 que os time duelam entre si
Rohith Nair*
Publicado em 27/02/2026 - 13:45
Bengalaru (Índia)
Sorteio da Liga dos Campeões 27/2/2026 REUTERS/Pierre Albouy
© Reuters/Pierre Albouy/proibida reprodução
Reuters

O Manchester City foi sorteado contra o Real Madrid na fase eliminatória da Liga dos Campeões pela sexta vez desde a temporada 2019/20, após sorteio de oitavas de final, quartas de final e semifinais, realizado nesta sexta-feira (27).

Os dois clubes já se enfrentaram uma vez nesta temporada, com o City saindo atrás no placar e vencendo por 2 a 1 em dezembro.

O atual campeão Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea, em uma repetição da final acirrada da Copa do Mundo de Clubes do ano passado, quando o time da Premier League saiu vitorioso.

O Arsenal, que terminou em primeiro lugar na fase inicial, enfrenta o Bayer Leverkusen, enquanto o Bayern de Munique, que ficou em segundo, encara a Atalanta. O Newcastle United enfrenta o Barcelona, enquanto o Liverpool joga contra o Galatasaray.

Em má fase, o Tottenham Hotspur enfrenta o Atlético de Madri, enquanto o novato norueguês Bodo/Glimt, que derrotou City, Atlético e Inter de Milão nesta temporada, enfrenta o Sporting de Portugal.

Sorteio das oitavas de final 

Real Madrid x Manchester City

Bodo/Glimt x Sporting

Paris St Germain x Chelsea

Newcastle United x Barcelona

Galatasaray x Liverpool

Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur

Atalanta x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Arsenal

Quartas de final

QF1: PSG/Chelsea x Galatasaray/Liverpool

QF2: Real Madrid/Manchester City x Atalanta/Bayern

QF3: Newcastle/Barcelona x Atlético/Tottenham

QF4: Bodo/Sporting x Leverkusen/Arsenal

Semifinais

Semifinal 1: Vencedores das QF1 x Vencedores das QF2

Semifinal 2: Vencedores das QF3 x Vencedores das QF4

Datas dos dos jogos de ida e volta 

Oitavas de final: 10-11 de março e 17-18 de março

Quartas de final: 7-8 de abril e 14-15 de abril

Semifinais: 28-29 de abril e 5-6 de maio

Final: 30 de maio em Budapeste

