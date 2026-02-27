Real enfrenta novamente City nas oitavas de final da Liga dos Campeões
O Manchester City foi sorteado contra o Real Madrid na fase eliminatória da Liga dos Campeões pela sexta vez desde a temporada 2019/20, após sorteio de oitavas de final, quartas de final e semifinais, realizado nesta sexta-feira (27).
Os dois clubes já se enfrentaram uma vez nesta temporada, com o City saindo atrás no placar e vencendo por 2 a 1 em dezembro.
O atual campeão Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea, em uma repetição da final acirrada da Copa do Mundo de Clubes do ano passado, quando o time da Premier League saiu vitorioso.
O Arsenal, que terminou em primeiro lugar na fase inicial, enfrenta o Bayer Leverkusen, enquanto o Bayern de Munique, que ficou em segundo, encara a Atalanta. O Newcastle United enfrenta o Barcelona, enquanto o Liverpool joga contra o Galatasaray.
Em má fase, o Tottenham Hotspur enfrenta o Atlético de Madri, enquanto o novato norueguês Bodo/Glimt, que derrotou City, Atlético e Inter de Milão nesta temporada, enfrenta o Sporting de Portugal.
Sorteio das oitavas de final
Real Madrid x Manchester City
Bodo/Glimt x Sporting
Paris St Germain x Chelsea
Newcastle United x Barcelona
Galatasaray x Liverpool
Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur
Atalanta x Bayern de Munique
Bayer Leverkusen x Arsenal
Quartas de final
QF1: PSG/Chelsea x Galatasaray/Liverpool
QF2: Real Madrid/Manchester City x Atalanta/Bayern
QF3: Newcastle/Barcelona x Atlético/Tottenham
QF4: Bodo/Sporting x Leverkusen/Arsenal
Semifinais
Semifinal 1: Vencedores das QF1 x Vencedores das QF2
Semifinal 2: Vencedores das QF3 x Vencedores das QF4
Datas dos dos jogos de ida e volta
Oitavas de final: 10-11 de março e 17-18 de março
Quartas de final: 7-8 de abril e 14-15 de abril
Semifinais: 28-29 de abril e 5-6 de maio
Final: 30 de maio em Budapeste
