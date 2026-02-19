Real Madrid envia à Uefa provas sobre caso de racismo contra Vini Jr.
O Real Madrid (Espanha) forneceu à Uefa, órgão regulador do futebol europeu, provas relativas à alegação do atacante Vinicius Junior de que o meia-atacante do Benfica Gianluca Prestianni lhe dirigiu um insulto racista durante a vitória do Real por 1 a 0 na última terça-feira (17) sobre o clube português pela Liga dos Campeões em Lisboa, informou o clube espanhol nesta quinta-feira (19).
A partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões foi suspensa por 11 minutos após Vinícius acusar Prestianni de ofendê-lo racialmente após marcar um gol para o Real aos cinco minutos do segundo tempo.
Prestianni negou a acusação, dizendo que Vinícius “interpretou mal o que pensou ter ouvido”, e o Benfica disse que apoia seu jogador, enquanto a Uefa nomeava um inspetor de ética e disciplina para investigar o caso.
“O Real Madrid C.F. anuncia que hoje forneceu à Uefa todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos na terça-feira”, disse o Real em comunicado.
O clube espanhol disse que agradece o apoio que Vinícius recebeu desde o incidente.
“O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade”, acrescentou o clube.
O Benfica visitará o Real na próxima quarta-feira (25) para a partida de volta dos playoffs.
* É proibida a reprodução deste conteúdo.