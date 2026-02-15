Reforços marcam e Bragantino vence Ferroviária no Brasileiro Feminino

Os reforços contratados para a temporada foram decisivos para o Red Bull Bragantino estrear com vitória na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (15), o Massa Bruta derrotou a Ferroviária por 2 a 0 no Centro de Performance & Desenvolvimento (CPD) do clube, em Atibaia (SP).

Aos 20 minutos do primeiro tempo, a meia Duda Rodrigues, ex-Flamengo, cruzou pela esquerda para Lurdinha. A ex-jogadora do Fluminense dividiu com a goleira Amanda Coimbra e a bola sobrou para a também atacante Miriã, que veio do Cruzeiro, mandar para as redes. Na etapa final, aos 12, a meia Rafa Mineira, que defendia o Internacional, recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo, sem chances de defesa. As Guerreiras Grenás, bicampeãs nacionais, buscaram a reação, sem sucesso.

Sete jogos da primeira rodada já foram disputados. A TV Brasil transmitiu as vitórias do Flamengo sobre o Mixto, por 1 a 0, no Dutrinha, em Cuiabá, na última quinta (12); e do Palmeiras para cima do América-MG, por 4 a 0, na Arena Crefisa, em Barueri (SP), na sexta-feira (13).

Duas partidas movimentaram a competição na noite do último sábado (14). Atual vice-campeão, o Cruzeiro foi a Salvador e derrotou o Bahia por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, com dois gols da atacante Byanca Brasil.

Já o Botafogo, de volta à primeira divisão, recebeu o Juventude no Rio de Janeiro e venceu por 2 a 1. A meia Ana Caroline, de pênalti, e a centroavante Fernanda Tipa marcaram para as Gloriosas no Estádio Nilton Santos. A atacante Martha Figueiredo descontou para as Gurias Jaconeras.

A rodada de abertura do Brasileirão chega ao fim na segunda-feira (16). O Santos, campeão da última Série A2 (segunda divisão), recebe o Grêmio às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Mais tarde, às 20h30, o Internacional mede forças com o São Paulo no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS).