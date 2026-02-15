logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense

Partida contra Amazônia Independente foi transmitidfa pela TV Brasil
Lincoln Chaves – Repórter da EBC
Publicado em 15/02/2026 - 18:42
São Paulo
Brasília 15/02/2026 - Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense. Foyo: Raul Martins/Remo
© Raul Martins/Remo

A primeira fase do Campeonato Paraense chegou ao fim neste domingo (15). Representante do estado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo empatou em 1 a 1 com o Amazônia Independente no Baenão, em Belém.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.

O Leão Azul, que já estava classificado às quartas de final, ficou na quinta posição, com os mesmos dez pontos de Capitão Poço, Paysandu e Águia de Marabá, mas atrás por ter uma vitória a menos.

Na fase final, a equipe dirigida por Juan Carlos Osório terá pela frente justamente o Águia, quarto colocado. O Muiraquitã - como é conhecido o Amazônia - foi a sete pontos e se livrou do rebaixamento, em décimo lugar.

Os visitantes abriram o marcador aos 11 minutos, em pênalti convertido pelo meia Juninho. O Remo, que foi a campo com um time quase todo reserva (apenas o meia Yago Pikachu foi titular), pressionou em busca do empate, mas foi recompensado somente ​nos instantes finais. Aos 44 da etapa final, o volante Pavani igualou, de cabeça, no Baenão.

Arquirrival do Remo, o Paysandu derrotou o Santa Rosa no Ipixunão, em Ipixuna (PA), por 2 a 0. O atacante Ítalo Carvalho e o meia Marcinho marcaram para o Papão da Curuzu. Pelos critérios de desempate, o time bicolor ficou com a terceira posição e terá o clássico com a Tuna Luso, sexta colocada com nove pontos, nas quartas.

Em outros jogos deste sábado, o Águia venceu o Cametá por 1 a 0 no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). Apesar da derrota, os visitantes asseguraram o primeiro lugar e vão enfrentar o Santa Rosa, oitavo colocado com sete pontos, na fase final. O Capitão Poço, segundo, recebeu o Castanhal, sétimo, no Rufinão, e ganhou por 2 a 0. Os dois times vão se reencontrar nas quartas.

No clássico de Santarém (PA), que não ocorria na primeira divisão há sete anos, o empate sem gols no Panterão salvou o São Raimundo - que foi a seis pontos, em nono lugar - e decretou o rebaixamento do rival São Francisco, que finalizou o Estadual com os mesmos cinco pontos do Bragantino-PA, outro que caiu. Na despedida da elite, o clube de Bragança (PA) derrotou a Tuna Luso por 2 a 0 no Estrelão, em Augusto Corrêa (PA).

Ceará perto da final

Pelo Campeonato Cearense, o Ceará deu grande passo rumo à final ao vencer o Floresta por 3 a 0 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no jogo de ida do confronto pelas semifinais. O lateral Rafael Ramos e os meias Vina e Mateusinho balançaram as redes para o Vozão.

O Alvinegro se classifica à decisão mesmo se perder por dois gols de saldo na partida de volta, marcada para domingo que vem (22), às 18h (horário de Brasília). O local do duelo ainda não foi definido.

 

Relacionadas
paysandu, remo, paraense
TV Brasil leva ao ar, neste domingo, jogo entre Santa Rosa e Paysandu
Bahia abre vantagem, mas Jacuipense busca empate
Campeonato Baiano: Bahia abre vantagem, mas Jacuipense busca empate
Edição:
Denise Griesinger
esportes futebol campeonato brasileiro Série A
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paquetá faz seu primeiro gol após retornar ao Flamengo
Esportes Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca
dom, 15/02/2026 - 19:55
Jogadoras do Red Bull Bragantino comemoram gol
Esportes Reforços marcam e Bragantino vence Ferroviária no Brasileiro Feminino
dom, 15/02/2026 - 19:41
Brasília 15/02/2026 - Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense. Foyo: Raul Martins/Remo
Esportes Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense
dom, 15/02/2026 - 18:42
Brasília (DF), 15/02/2026 - Carnaval de rua, bloco Charretinhas do Forró (celebra os ritmos no Norte), praça Zé Ramalho. na Vila Planalto. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Cultura Charretinhas do Forró mantém folia de resistência na Vila Planalto
dom, 15/02/2026 - 18:29
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Centro de São Paulo tem axé e outras surpresas no domingo de carnaval
dom, 15/02/2026 - 17:46
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump see off former U.S. President Barack Obama and his wife Michelle Obama as they depart following Trump's inauguration at the Capitol in Washington, U.S. January 20, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Internacional "Espetáculo de circo", diz Obama sobre vídeo racista postado por Trump
dom, 15/02/2026 - 17:03
Ver mais seta para baixo