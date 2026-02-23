São Paulo e Bahia encerram segunda rodada do Brasileirão Feminino

Três jogos finalizam a segunda rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol nesta segunda-feira (23). A partir das 21h (horário de Brasília), o São Paulo pega o Bahia no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, que fica no Centro de Formação de Atletas de Cotia (SP). A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

As equipes iniciaram de maneira distinta o Brasileirão. As Soberanas largaram com vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre, na última segunda-feira (16). No sábado anterior (14), as Mulheres de Aço perderam por 2 a 0 para o Cruzeiro no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Depois de iniciar a temporada passada com o título da Supercopa do Brasil sobre o Corinthians, o São Paulo acumulou frustrações, com eliminações nas semifinais do Brasileirão e do Campeonato Paulista justamente para as Brabas e da Copa do Brasil para o Palmeiras. Além disso, as Soberanas caíram nas quartas de final da Libertadores para o Deportivo Cali (Colômbia).

👀 #FutebolFemininoTricolor de olho no próximo desafio!



🆚 Bahia

🏆 Brasileirão Feminino (2ª rodada)

🗓️ 23/02 (segunda-feira)

⏰ 21h

🏟️ CFA Laudo Natel

📍 Cotia (SP)

📺 TV Brasil



📸 Aline Fiuza / São Paulo FC#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/lzplX89ymD — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) February 21, 2026

Para 2026, a diretoria tricolor promoveu a saída de 12 atletas e a contratação de outras 12. Entre os reforços, a zagueira Tayla, ex-Grêmio e que defendeu a seleção brasileira, é o nome de mais bagagem. Os principais destaques, porém, são jogadoras que estavam no time, como a goleira Carlinha, a meia Aline Milene e a atacante Crivelari - que fez um dos gols da vitória sobre o Inter, na estreia.

O Bahia também se movimentou em profusão para o Brasileirão, com nove jogadoras contratadas. Duas delas, curiosamente, vieram do maior rival, o Vitória: a zagueira Rute e a atacante Roqueline. Além disso, a goleira Mary Camilo, que estava no Dragonas (Equador), equipe feminina do Independiente del Valle (Equador), já defendeu a meta do Rubro-Negro. Esta última, com dores no joelho, não foi relacionada para a estreia, assim como a meia Vilma e a atacante Ellen, contundidas.

Do elenco hexacampeão baiano e que chegou às semifinais da Copa do Brasil e as quartas do Brasileirão, sendo o primeiro clube nordestino a realizar o feito no atual formato, são 19 remanescentes. A goleira Yanne, a zagueira Aila e a uruguaia Wendy Carballo estão entre os destaques. A também atacante Rhaizza, principal nome do time em 2025, foi para o Corinthians.

No ano passado, as equipes se enfrentaram no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), com vitória do São Paulo por 2 a 1 pelo Brasileirão. As Mulheres de Aço abriram o placar com Rhaizza, Crivelari igualou e a meia Angela Gómez, contra, acabou dando o triunfo às paulistas. Em três jogos na história da competição, as Soberanas têm duas vitórias e um empate em 2023, por 1 a 1, justamente em Cotia.