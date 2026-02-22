São Paulo e Palmeiras se garantem nas semis do Campeonato Paulista
Os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista foram definidos na noite deste sábado (21). O primeiro classificado foi o São Paulo, que, jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, derrotou o Bragantino pelo placar de 2 a 1.
VITÓRIA!!! O TRICOLOR ESTÁ NAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! VAMOOOS!!!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 21, 2026
Red Bull Bragantino 1️⃣ x 2️⃣ São Paulo
⚽️ D. Bobadilla
⚽️ Lucas#VamosSãoPaulo 🇾🇪
📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/gkRoEZ1ZIi
Jogando em casa, o Massa Bruta iniciou melhor na partida, mas o Tricolor do Morumbi assumiu o controle das ações com o decorrer do tempo e conseguiu abrir o marcador antes do intervalo, aos 39 minutos com o volante paraguaio Bobadilla.
Logo no início da segunda etapa a equipe do técnico argentino Hernán Crespo ampliou sua vantagem com o atacante Lucas Moura. Aos 27 o Bragantino chegou a ensaiar uma reação com um gol de Gustavo Marques. Mas o placar não foi mais alterado até o apito final.
Porco semifinalista
Quem também avançou na competição foi o Palmeiras, graças a uma vitória por 4 a 0, com um gol do meio-campista Andreas Pereira, um do meia-atacante Ramón Sosa e dois do centroavante Vitor Roque em partida disputada na Arena Barueri.
ESTAMOS NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO PAULISTA PELO 13º ANO CONSECUTIVO! SEGUIMOS JUNTOS EM BUSCA DE MAIS UMA DECISÃO! AVANTI, PALESTRA! 💚— SE Palmeiras (@Palmeiras) February 22, 2026
🏆 Palmeiras 4x0 Capivariano
⚽ Vitor Roque (2x), Andreas Pereira e Ramón Sosa.#FimDeJogoSEP #PALxCAP pic.twitter.com/b85Gs0UUzX
Agenda do Paulista
Os outros dois semifinalistas do Paulista serão conhecidos no próximo domingo (22), quando Novorizontino recebe o Santos no estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 16h (horário de Brasília), e a Portuguesa mede forças com o Corinthians no estádio do Canindé, a partir das 20h30.