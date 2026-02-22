logo ebc
São Paulo e Palmeiras se garantem nas semis do Campeonato Paulista

Tricolor superou Bragantino e Verdão derrotou Capivariano
Publicado em 21/02/2026 - 22:28
Rio de Janeiro
Os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista foram definidos na noite deste sábado (21). O primeiro classificado foi o São Paulo, que, jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, derrotou o Bragantino pelo placar de 2 a 1.

Jogando em casa, o Massa Bruta iniciou melhor na partida, mas o Tricolor do Morumbi assumiu o controle das ações com o decorrer do tempo e conseguiu abrir o marcador antes do intervalo, aos 39 minutos com o volante paraguaio Bobadilla.

Logo no início da segunda etapa a equipe do técnico argentino Hernán Crespo ampliou sua vantagem com o atacante Lucas Moura. Aos 27 o Bragantino chegou a ensaiar uma reação com um gol de Gustavo Marques. Mas o placar não foi mais alterado até o apito final.

Porco semifinalista

Quem também avançou na competição foi o Palmeiras, graças a uma vitória por 4 a 0, com um gol do meio-campista Andreas Pereira, um do meia-atacante Ramón Sosa e dois do centroavante Vitor Roque em partida disputada na Arena Barueri.

Agenda do Paulista

Os outros dois semifinalistas do Paulista serão conhecidos no próximo domingo (22), quando Novorizontino recebe o Santos no estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 16h (horário de Brasília), e a Portuguesa mede forças com o Corinthians no estádio do Canindé, a partir das 20h30.

