logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção feminina fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México

Partidas fora de casa ocorrerão entre 27 de fevereiro e 7 de março
Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 19:17
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/07/2025 - Classificado, Brasil projeta duelo contra Colômbia pela Copa América Foto:Lívia Villas Boas/CBF
© Lívia Villas Boas/CBF

A seleção brasileira feminina de futebol conheceu os adversários dos primeiros amistosos de 2026. A Amarelinha enfrentará Costa Rica, Venezuela e México, entre o final de fevereiro e início de março. Todas as partidas serão fora de casa, de acordo com anúncio  feito pela CBF nesta segunda-feira (2).  

“É muito importante termos esses três jogos nesta Data-Fifa. Vamos enfrentar seleções que estão em franco crescimento no futebol feminino, com modelos diferentes de jogo, o que nos coloca dificuldades que são importantes no planejamento e no processo de preparação da seleção brasileira para este ano e também visando à Copa do Mundo de 2027 no Brasil”, pontuou Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas da CBF.

O primeiro confronto da seleção comandada pelo técnico Arthur Elias será contra a Costa Rica, em 27 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), na cidade de Alajuela. As costarriquenhas foram semifinalistas na última edição da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concaf), em 2022. Na ocasião, a Costa Rica foi eliminada pelos Estados Unidos, que depois conquistaria o título.

No dia 4 de março, às 15h, as brasileiras enfrentarão as venezuelanas, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca. Três dias depois, às 17h, a seleção encara o México, atual campeão pan-americano, na Cidade do México.

Relacionadas
Manchester, 25/10/2025 - Lance de jogo entre Brasil e Inglaterra válido pelo amistoso de futebol feminino. Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Com uma a menos, seleção feminina vence amistoso contra Inglaterra
02-08-2025 - Brasil vs Colombia - Copa América Feminino
Em final emocionante, Brasil bate Colômbia e é campeão da Copa América
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira amistosos Costa Rica venezuela México Cris Gambaré CBF Arthur Elias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Internacional Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional
seg, 02/02/2026 - 20:35
São Paulo (SP), 18/12/2023 - Manifestação dos famíliares dos nove jovens vítimas do Massacre de Paraisópolis em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Chacina de Paraisópolis: Promotoria pede júri popular a PMs envolvidos
seg, 02/02/2026 - 20:07
TV Brasil apresenta maratona de série independente sobre animais da fauna nacional em extinção
Geral TV Brasil apresenta maratona de série sobre animais em extinção
seg, 02/02/2026 - 19:53
Brasília (DF), 02/02/2026 - A ministr do STF, Cármen Lúcia, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Cármen Lúcia anuncia proposta para atuação de juízes eleitorais
seg, 02/02/2026 - 19:47
Rio de Janeiro (RJ), 07/03/2024 – A apresentadora na Rádio Nacional, Luciana Valle nos estúdios no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, recebe nomes da MPB para bate-papo
seg, 02/02/2026 - 19:39
Carme, primeira receptora do transplante de rosto do mundo de doadora que solicitou morte assistida, com a equipe cirúrgica do Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, ​​Espanha 2 de fevereiro de 2026 Hospital Vall d'Hebron/Divulgação via REUTERS
Internacional Espanha faz transplante facial de doadora que pediu morte assistida
seg, 02/02/2026 - 19:26
Ver mais seta para baixo