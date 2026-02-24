logo ebc
Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano

Na próxima sexta, às 22h, a equipe encara a Costa Rica fora de casa
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 18:13
Rio de Janeiro
Boa parte da seleção brasileira feminina de futebol já está reunida em San José (Costa Rica) onde treinará para o primeiro amistoso do ano contra as donas da casa, na próxima sexta-feira (27). Das 26 convocadas, o treinador Arthur Elias conta com 17 atletas, entre elas Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Mariza, primeiras a se apresentar à comissão técnica.

Estão previstos três treinos preparatórios com o elenco brasileiro completo antes do confronto contra as costarriquenhas. Será a primeira atuação da seleção após a goleada sobre Portugal (5 a 0), em dezembro, último compromisso da temporada passada.  

Depois de encarar a Costa Rica, as brasileiras farão outros dois amistosos no México dentro do período da Data Fifa. A Amarelinha encara a Venezuela em 4 de março e, três dias depois, medirá forças contra a seleção anfitriã.

Em abril, a Amarelinha disputa em casa a primeira edição feminina do Fifa Series. A Arena Pantanal, em Cuiabá, será a sede do grupo do Brasil no novo torneio da Fifa. Na chave estão também Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. O Fifa Series ocorrerá concomitantemente na Tailândia e na Costa do Marfim.

Amistosos

Brasil x Costa Rica - 27 de fevereiro - Estadio Alejandro Morera Soto, em Alajuela - 22h

Brasil x Venezuela - 4 de março - Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca - 18h

Brasil x México - 7 de março - Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México - 20h

