Técnico Lucas Piccinato é demitido da equipe feminina do Corinthians

Lucas Piccinato foi demitido do cargo de técnico da equipe de futebol feminino do Corinthians. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do Timão, na madrugada deste sábado (21), horas após as Brabas do Timão empatarem pelo placar de 2 a 2 com o Fluminense, em plena arena de Itaquera, em jogo da segunda rodada da primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Piccinato assumiu o comando do Corinthians em dezembro de 2023, após a ida de Arthur Elias para a seleção brasileira. Sob o comando de Piccinato as Brabas do Timão conquistaram dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores Femininas e uma Supercopa Feminina.

Além de Piccinato, deixam a equipe feminina do Corinthians o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.