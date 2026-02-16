Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai

A paulista Luisa Stefani volta a jogar pelo torneio de duplas femininas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta terça-feira (17). A parceria entre a brasileira, 14º do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (10ª) terá pela frente a tcheca Marie Bouzkova (89ª) e a indonésia Janice Tjen (57ª).

A partida será a terceira da Quadra 4 do complexo de tênis que recebe o torneio. O primeiro compromisso do dia está marcado para às 4h (horário de Brasília). Ou seja: a dupla de Luisa - que foi medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão - não deve jogar antes de 7h.

Nesta segunda-feira (16), a parceria entre a brasileira mais bem colocada do ranking mundial e a canadense estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre as australianas Maya Joint (37ª) e Kimberly Birrell (111ª), parciais de 6/3 e 6/4. Foi o oitavo triunfo delas na temporada.

A dupla vem de duas quedas seguidas em semifinais: no WTA 1000 de Doha, no Catar, e no Aberto da Austrália. Ambas para a mesma parceria: a cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª). Um novo encontro entre elas pode ocorrer em Dubai - curiosamente, na mesma fase do campeonato.

Os torneios nível WTA 1000 são os principais do circuito da modalidade. Em importância e pontuação, só ficam atrás das quatro maiores competições do tênis, os Grand Slams: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.