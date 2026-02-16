logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai

Paulista volta a jogar nesta terça (17) ao lado de Gabriela Dabrowski
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/02/2026 - 15:55
São Paulo
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A paulista Luisa Stefani volta a jogar pelo torneio de duplas femininas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta terça-feira (17). A parceria entre a brasileira, 14º do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (10ª) terá pela frente a tcheca Marie Bouzkova (89ª) e a indonésia Janice Tjen (57ª).

A partida será a terceira da Quadra 4 do complexo de tênis que recebe o torneio. O primeiro compromisso do dia está marcado para às 4h (horário de Brasília). Ou seja: a dupla de Luisa - que foi medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão - não deve jogar antes de 7h.

Nesta segunda-feira (16), a parceria entre a brasileira mais bem colocada do ranking mundial e a canadense estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre as australianas Maya Joint (37ª) e Kimberly Birrell (111ª), parciais de 6/3 e 6/4. Foi o oitavo triunfo delas na temporada.

A dupla vem de duas quedas seguidas em semifinais: no WTA 1000 de Doha, no Catar, e no Aberto da Austrália. Ambas para a mesma parceria: a cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª). Um novo encontro entre elas pode ocorrer em Dubai - curiosamente, na mesma fase do campeonato.

Os torneios nível WTA 1000 são os principais do circuito da modalidade. Em importância e pontuação, só ficam atrás das quatro maiores competições do tênis, os Grand Slams: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Relacionadas
Laura Siegemund, Beatriz Haddad Maia, wta de dubai
Duplas de Bia Haddad e de Luisa Stefani caem no WTA de Dubai
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
Dupla de Stefani vence 2º jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha
Edição:
Sabrina Craide
WTA 1000 de Dubai Luisa Stefani tênis feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio
seg, 16/02/2026 - 16:32
Logo da Agência Brasil
Geral Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
seg, 16/02/2026 - 16:19
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
Esportes Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
seg, 16/02/2026 - 15:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Logo da Agência Brasil
Internacional Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália
seg, 16/02/2026 - 14:48
Ver mais seta para baixo