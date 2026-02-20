logo ebc
TV Brasil exibe futebol feminino entre Flamengo e Red Bull Bragantino

Partida será às 21h desta sexta-feira no Rio de Janeiro
EBC
Publicado em 20/02/2026 - 08:02
Brasília
Jogadoras do Red Bull Bragantino comemoram gol
© Fernando Roberto/Red Bull Bragantino

A TV Brasil transmite, nesta sexta-feira (20), o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino pela segunda rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A transmissão começa com um pré-jogo a partir das 20h45 e a bola rola às 21h, direto do Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. 

Flamengo e Bragantino chegam com força total para a segunda rodada. Ambas as equipes estrearam com vitória – o Rubro-Negro venceu o Mixto-MT e o Massa Bruta superou a Ferroviária – e agora buscam manter 100% de aproveitamento na competição. 

A exibição da partida faz parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora pública exibirá jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. 

A equipe de profissionais que comandará as transmissões conta com um time todo formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal. 

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) que retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. 

Brasileirão Feminino 

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta. 

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. 

Ao vivo e on demand 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. 

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv. 

