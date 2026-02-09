logo ebc
Ucraniano homenageia atletas mortos na guerra com imagens em capacete

Heraskevych competiu na prova de skeleton nos Jogos Milão-Cortina
Julien Pretot*
Publicado em 09/02/2026 - 12:43
Ampezzo
Vladyslav Heraskevych nos Jogos de Inverno 9/2/2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
© REUTERS/Athit Perawongmetha/Proibida reprodução
Reuters

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych competiu na segunda-feira (9) nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina usando um capacete com imagens de pessoas mortas na guerra na Ucrânia, cumprindo a promessa de usar o palco olímpico para manter a atenção global sobre o conflito.

“Alguns deles eram meus amigos”, disse à Reuters Heraskevych, que também é o porta-bandeira de seu país, sobre os retratos exibidos em seu capacete.

Ele citou Dmytro Sharpar, um patinador artístico que foi morto durante a guerra há dois anos, bem como o biatleta Yevhen Malyshev, que morreu na guerra em março de 2022, entre outros.

O atleta de 26 anos, que ergueu uma placa com os dizeres “Não à guerra na Ucrânia” nas Olimpíadas de Pequim dias antes da invasão russa em 2022, disse que pretendia respeitar as regras olímpicas que proíbem manifestações políticas nos locais de competição, mas ainda assim garantir que a situação da Ucrânia permaneça visível durante os Jogos.

