Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões

Time espanhol derrotou equipe portuguesa por 2 a 1 no Bernabéu
Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 21:14
Rio de Janeiro
O atacante brasileiro Vinicius Júnior foi o grande destaque da vitória de 2 a 1 do Real Madrid (Espanha) sobre o Benfica (Portugal) na partida de volta dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o triunfo, alcançado nesta quarta-feira (25) no estádio Santiago Bernabéu, os Merengues se garantiram na próxima fase da competição continental.

Este foi o segundo jogo consecutivo entre o Real e a equipe portuguesa decidido pelo atacante brasileiro. Na semana passada, o jogador da seleção marcou o gol da vitória de 1 a 0. Porém, Vinicius Júnior acabou também se destacando naquela oportunidade por um motivo negativo, ao denunciar que sofreu uma agressão racista ao ser chamado de “mono”, termo em espanhol para macaco, em discussão com Gianluca Prestianni, do Benfica.

Nesta quarta o brasileiro foi protagonista apenas por motivos positivos. Após o Real tomar um susto aos 13 minutos do primeiro tempo, ao ver o Benfica abrir o placar com o meio-campista português Rafa Silva, a equipe espanhola igualou dois minutos depois com o francês Tchouaméni acertando uma chapada da entrada da área.

Após o intervalo as equipes criaram menos oportunidades, e Vinicius Júnior conseguiu levar a equipe de Madri à vitória com um belo gol aos 34 minutos. O uruguaio Valverde lançou o brasileiro em velocidade, que, com muita liberdade, avançou até a entrada da área e bateu, com muita categoria, na saída do goleiro Trubin.

Fábio Lisboa
esportes Vinicius Júnior Real Madrid benfica Liga dos Campeões racismo
Esportes Vinicius Júnior Real Madrid benfica Liga dos Campeões racismo
