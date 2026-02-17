logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões

Atacante diz que foi chamado de macaco em discussão após comemoração
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/02/2026 - 19:55
São Paulo
Vini Jr. denunciou caso de racismo
© Rodrigo Antunes/Reuters

O atacante Vinícius Júnior denunciou ter sido vítima de racismo na vitória de seu clube, o Real Madrid, da Espanha, sobre o Benfica, de Portugal, por 1 a 0, pelo mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. O episódio ocorreu logo após o brasileiro marcar um golaço no Estádio da Luz, abrindo o marcador em Lisboa, capital portuguesa.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr recebeu do atacante Kylian Mbappé na esquerda e bateu da entrada da área. A bola fez um arco e acertou o ângulo do goleiro Anatoliy Trubin. O camisa 7 do Real Madrid festejou dançando em frente à bandeira de escanteio, próximo a torcedores do Benfica.

Os jogadores do time português foram tirar satisfações com Vini Jr, que recebeu cartão amarelo do árbitro François Letexier. Quando a confusão parecia encerrada, o brasileiro se dirigiu ao juiz reclamando que foi chamado de "mono", termo em espanhol para macaco. Ele tinha acabado de discutir com Gianluca Prestianni, do Benfica. As imagens da transmissão de TV mostraram que, em certo momento, o atacante argentino colocou a camisa em direção à boca.

Após a denúncia de Vini Jr, o juiz ergueu os braços em forma de "X", acionando o protocolo antirracismo e interrompendo o jogo. A paralisação durou cerca de dez minutos e jogadores do Real Madrid cogitaram deixar o gramado, mas não houve punição e o duelo foi retomado. O brasileiro passou a ser vaiado pela torcida do Benfica em todo instante que encostava na bola.

O gol marcado nesta terça isolou Vini Jr como segundo jogador brasileiro que mais balançou as redes na Liga dos Campeões. Ele chegou a 31 gols, superando o ex-meia Kaká, que atuou por Real Madrid e Milan, da Itália. O líder da estatística é o atacante Neymar, que marcou 42 gols por Barcelona, da Espanha, e Paris Saint-Germain, da França.

Com o triunfo por 1 a 0, o Real Madrid tem a vantagem do empate no duelo de volta do confronto, que dá vaga às oitavas de final. As equipes se reencontram na quarta-feira da próxima semana (25), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabeu, em Madri, capital espanhola.

Relacionadas
Higienópolis (SP), 23/04/2025 - Alunos de escola particular de SP fazem protesto no Shopping Pátio Higienópolis contra abordagem racista de segurança do local. Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Ministério Público move ação contra Shopping Higienópolis por racismo
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2026 - Ministério da Igualdade Racial lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’. Foto: Rafael Caetano/MIR
Campanha busca valorizar cultura negra e combater racismo no carnaval
Edição:
Sabrina Craide
Vini Junior Real Madrid Benfica Racismo Liga dos Campeões da Europa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Vini Jr. denunciou caso de racismo
Esportes Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões
ter, 17/02/2026 - 19:55
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2026 - Luna Cristina Vitória - Acolhimento aos filhos de ambulantes no Carnaval Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Mães ambulantes cobram pontos de apoio para crianças no carnaval
ter, 17/02/2026 - 18:43
São Paulo (SP) - 17/02/2026 - Mocidade Alegre 2026. Frame Mocidade Alegre 2026
Cultura Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo pela 13ª vez
ter, 17/02/2026 - 18:31
Brasil tem seu melhor resultado no trenó para dois atletas
Esportes Bobsled: Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas
ter, 17/02/2026 - 18:17
Brasília (DF), 17/02/2026 -Carnaval de rua no Bloco Calango Careta. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Cultura Calango Careta ocupa Brasília com alegorias, orquestra e arte circense
ter, 17/02/2026 - 18:14
O então presidente do Peru, José Jerí, fala à imprensa em Lima, Peru 21/01/2026 REUTERS/Gerardo Marin
Internacional Congresso peruano destitui presidente José Jerí
ter, 17/02/2026 - 17:22
Ver mais seta para baixo