Violência adia jogos de futebol no México; Fifa monitora situação

Confrontos ocorrem perto de Guadalajara, que sediará Copa do Mundo

Quatro jogos de futebol no México foram adiados após a eclosão de violência perto de Guadalajara, na sequência de uma operação militar que resultou na morte do líder de cartel Nemesio Oseguera, e a Fifa monitora a situação na cidade-sede da Copa do Mundo de 2026.

Oseguera, conhecido como “El Mencho” e mentor do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), morreu sob custódia após ser ferido em uma operação das forças especiais na costa do Pacífico mexicano, no Estado de Jalisco, de acordo com o Ministério da Defesa.

“Na Fifa México, estamos acompanhando de perto a situação em Jalisco e mantemos comunicação constante com as autoridades”, disse um porta-voz da Fifa à Reuters.

“Continuaremos acompanhando as ações e orientações das diferentes agências governamentais, que visam manter a segurança pública e restaurar a normalidade, e reiteramos nossa estreita colaboração com as autoridades federais, estaduais e locais.”

O Estádio Akron, em Zapopan, Guadalajara, é um dos três locais mexicanos que sediarão jogos da Copa do Mundo neste ano. O estádio também sediará jogos das eliminatórias entre Congo, Jamaica e Nova Caledônia, de 26 a 31 de março.

(Reportagem em parceria com Angelica Medina, na Cidade do México)

