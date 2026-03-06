logo ebc
Adversário da estreia do Brasil na Copa de 2026 muda de técnico

Walid Regragui deixa o comando da seleção do Marrocos
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 21:27
Rio de Janeiro
Técnico do Marrocos Walid Regragui
© Reuters/Walid Regragui/Direitos Reservados

O Marrocos, o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, trocou de comando quando faltam cerca de três meses para o início da competição, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos entre 11 de junho e 19 de julho.

A Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou nesta quinta-feira (5) que o belga-marroquino Mohamed Ouahbi assume o comando da seleção nacional no lugar de Walid Regragui.

Regragui, que levou a seleção marroquina a um quarto lugar histórico no Mundial de 2022, comandou a equipe africana pela última vez no início de 2026, na decisão da Copa Africana de Nações, oportunidade na qual Senegal ficou com o título após uma vitória de 1 a 0.

Já Mohamed Ouahbi chega ao comando dos Leões do Atlas após conquistar o título do Mundial Sub-20 no final de 2025.

Copa do Mundo

O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil no grupo C da Copa do Mundo. A partida será no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Edição:
Fábio Lisboa
