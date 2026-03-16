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Esportes

Ancelotti investe em estreantes em penúltima convocação antes da Copa

Técnico priorizou jogadores que estão com 100% de capacidade física
Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 17:42
Rio de Janeiro
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
© REUTERS/Pilar Olivares/Proibida reprodução

A três meses do início da Copa do Mundo, o técnico Carlos Ancelotti anunciou seis novidades na penúltima convocação da seleção brasileira de futebol masculino, que enfrentará França e Croácia em amistosos fora de casa nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Entre os 26 jogadores elencados, oito ganharam a primeira oportunidade de vestir a Amarelinha sob comando do treinador italiano: os atacantes Endrick (Lyon/França), Rayan (Bournemouth/Inglaterra) e Igor Thiago (Brentford/Inglaterra); os defensores Léo Pereira (Flamengo), Bremmer (Juventus/Itália) e Ibañez (Al-Ahli/Arábia Saudita); e os meio-campistas Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray/Turquia).

"É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Todos que estão jogando, já que temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Mas é uma lista de quem esta bem fisicamente, porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%. Levando em conta também a posição de alguns jogadores que não conheço, como Ibañez, Bremer, Rayan, Danilo, Gabriel Sara. É uma última oportunidade de conhecer eles e fazer uma lista final com a ideai mais clara possível”,  disse Ancelotti.

Durante a entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Ancelotti revelou o que considera importante observar em jogadores estreantes durante o período de treinos e jogos da Data Fifa.

“Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se preocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter, em todos os jogadores novos é isso que vamos ver. Sabemos perfeitamente com está jogando, porque temos avaliações de cada jogador que está e não está na lista, de cada jogador que não está em nenhuma lista nesse ano. Em nível técnico [sabemos] tudo, em questão de caráter, quero saber mais”, ressaltou o treinador.

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Ausência recorrente nas convocações de Ancelotti, Neymar ainda pode ser chamado para a seleção. O técnico italiano pôde assisti-lo na partida de domingo (15), entre Santos e Corinthians que terminou em 1 a 1, e foi enfático ao falar o que falta para o atacante voltar a vestir a Amarelinha. Ancelotti ressaltou que pode chamar novos atletas para a seleção até fechar a lista final de convocados para o Mundial, programada para 18 de maio.

“É uma avaliação física, não técnica. Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100%. Essa é a minha opinião e de toda a comissão que vê o jogo dele e que vai ver os jogos dele nos próximos dias e meses”, pontuou.

A dois meses de divulgar a lista final para a Copa, Ancelotti revelou quais são as atuais carências do escrete carnarinho.

“Temos dúvidas para os zagueiros e no meio-campo. Algumas poucas dúvidas na frente. Depois, temos que dar conta das possíveis lesões que podem ocorrer durante dois meses de competição muito intensos na Europa, no Brasileirão... Temos que estar bem, focados na avaliação de todos os jogadores. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem sombra de dúvidas. Hoje, por exemplo, não está o Paquetá, que voltou para cá, mas ele pode estar muito bem na convocação final e ter uma nova oportunidade. Quis ter a chance de ver dois meias novos que estão jogando muito bem no Botafogo e no Galatasaray.

Amistosos

Brasil x França - 26 de março (uma quinta-feira), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston (EUA);

Brasil x Croácia - 31 de março (uma terça), às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Convocados

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus (ITA)

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG (FRA)

Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

Endrick - Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)

Igor Thiago - Brentford (ING)

João Pedro - Chelsea (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Matheus Cunha - Manchester United (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rayan - Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Carlo Ancelotti técnico seleção brasileira França amistosos Croácia Neymar Copa do Mundo
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