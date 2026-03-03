logo ebc
Ancelotti prevê que Brasil fará Copa do Mundo de alto nível

Técnico italiano dá a declaração a 100 dias para o início do Mundial
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 20:01
Rio de Janeiro
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou que o Brasil fará uma Copa do Mundo de nível muito alto. A declaração foi dada à CBF TV no dia em que se alcança a marca de 100 dias para o início do próximo Mundial de futebol masculino, que será disputado no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

“É uma alegria ter tempo para preparar este importante evento para o Brasil. É uma motivação grande e uma grande responsabilidade para tentar fazer o melhor possível. Tenho certeza de que faremos um Mundial de um nível muito alto”, declarou Ancelotti.

Na entrevista, o técnico italiano deixou claro que ainda está observando os jogadores que podem fazer parte da equipe que representará o Brasil na Copa do Mundo: “Temos feito a programação quanto à logística, organização, centro de treinamento, o hotel, então agora temos que fazer a avaliação dos jogadores que estão jogando, dos que estão lesionados e dos que estão recuperando. É um momento de observação. Obviamente, temos que fazer bem os amistosos com França e Croácia e observar as partidas dos jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho”.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Amistosos preparatórios

Antes do início da Copa, a seleção brasileira fará dois amistosos preparatórios. O primeiro c será no dia 26 de março, quando enfrentará a França, atual 3ª colocada do ranking de seleções da Fifa, no Gillete Stadium, em Boston. O estádio receberá sete partidas do Mundial. No dia 31 de março será a vez de o Brasil medir forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. Os croatas ocupam a 10ª posição no ranking da Fifa.

Depois, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Edição:
Fábio Lisboa
