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Esportes

Antiga casa de Maradona é transformada em refeitório na Argentina

Residência foi declarada como local histórico nacional em 2021
Miguel Lo Bianco e Leila Miller*
Publicado em 31/03/2026 - 12:24
Buenos Aires
Voluntários cozinham para moradores em refeitório montado na casa onde Maradona passou a infância 26 de março de 2026 REUTERS/Miguel Lo Bianco
© Reuters/Miguel Lo Bianco/proibida reprodução
Reuters

Toda semana, centenas de pessoas fazem fila para encher um contêiner de plástico com alimentos em um lugar improvável: a humilde casa onde nasceu a lenda do futebol argentino Diego Armando Maradona.

A casa em Villa Fiorito, um bairro pobre nos arredores de Buenos Aires, não pertence mais à família de Maradona, que morreu em 2020 após um ataque cardíaco, mas no último mês, seu atual proprietário emprestou seu quintal de terra para um grupo de voluntários que cozinha para os vizinhos.

Na última quinta-feira (26), Maria Torres preparou um ensopado em duas panelas grandes, enquanto vários outros descascavam batatas e cortavam pedaços de frango. Um mural pintado na fachada da casa mostra o jogador de futebol ao lado das palavras "A casa de Deus."

A pobreza tem apresentado uma tendência de queda na Argentina, com as estatísticas oficiais mostrando que ela caiu para 31,6% no primeiro semestre de 2025, ante 52,9% no primeiro semestre de 2024, quando o presidente Javier Milei desvalorizou drasticamente o peso e a inflação disparou. Os números referentes ao segundo semestre de 2025 serão publicados na terça-feira (31).

Embora tenha havido uma "queda muito importante" na pobreza, a Argentina precisa ver mais crescimento do PIB em setores de mão de obra intensiva, como a mineração, em oposição aos setores de capital intensivo, como a agricultura, disse Eduardo Donza, sociólogo da Universidade Católica da Argentina.

A queda na taxa de pobreza foi acompanhada por uma queda substancial na inflação mensal, de dois dígitos quando Milei assumiu o cargo para 2,9% em fevereiro.

No entanto, as medidas de austeridade de Milei reduziram drasticamente a força de trabalho do setor público e muitos dizem que perderam o poder de compra, enquanto o governo cortou os subsídios ao transporte e à energia.

Leonardo Fabian Alvarez, um pastor que administra o refeitório improvisado, disse que viu a demanda por alimentos em Villa Fiorito e em outros bairros crescer com o fechamento de pequenas fábricas. A desregulamentação e um peso mais forte levaram a importações mais baratas durante o governo de Milei.

"As pessoas obviamente perderam seus empregos", afirmou ele, acrescentando que "elas vêm para a fila, pegam comida e levam o que lhes damos."

A Argentina declarou a casa de Maradona um local histórico nacional em 2021.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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