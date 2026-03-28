Antonelli, da Mercedes, conquista pole position em GP do Japão da F1

O jovem italiano Kimi Antonelli mostrou a experiência de um veterano ao conquistar facilmente a segunda pole position consecutiva na sessão de qualificação deste sábado (28) para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1.

Duas semanas após ter conquistado sua primeira pole position e vitória, o piloto da Mercedes, de 19 anos, fez os 5,8 quilômetros de extensão do circuito de Suzuka em 1min28s778.

Na sua primeira tentativa, conseguiu superar o colega de equipe George Russell por uma confortável margem de 0s298, garantindo à equipe sua terceira dobradinha consecutiva na primeira fila do grid.

O australiano Oscar Piastri, a 0s354 do vencedor, conquistou o terceiro lugar pela McLaren.

“Senti-me muito bem no carro e a cada volta fui melhorando”, disse um tranquilo Antonelli após conquistar sua segunda pole position na carreira e a 50ª para um piloto italiano.

“Estou muito satisfeito com a sessão e agora vamos nos concentrar em amanhã”, acrescentou.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, sairá na nona posição.

Pronto para assumir a liderança

Antonelli chega à corrida do próximo domingo (29) motivado pelo sucesso na China e ciente de que uma repetição do feito no Japão o colocaria na liderança do campeonato, ultrapassando Russell, que está quatro pontos à frente.

O britânico, vencedor da corrida de abertura na Austrália e do sprint de sábado na China, queixou-se da falta de aderência traseira durante toda a sessão e nunca pareceu estar em posição de desafiar o seu colega de equipe mais jovem.

“Nos últimos dois finais de semana, as coisas deram errado na hora da qualificação”, disse Russell.

“Mas a corrida é amanhã e ainda há muito em jogo”, acrescentou o britânico, que teve problemas técnicos durante a qualificação na China.

Piastri ficou animado com a melhora da McLaren, depois que nenhum dos carros da equipe sediada em Woking conseguiu largar na última corrida na China.

“Acho que neste fim de semana tivemos um bom desempenho e executamos bem o plano”, disse o piloto de 24 anos, que só participou da prova de sprint na China, depois de também não ter conseguido largar na prova de abertura da temporada em Melbourne.

A Ferrari, que havia ficado em segundo lugar atrás da Mercedes nas duas primeiras rodadas, parecia ter perdido terreno.

Charles Leclerc foi o quarto mais rápido, a 0s627 do líder, e largará na segunda fila ao lado de Piastri.

O atual campeão da McLaren, Lando Norris, largará em quinto, com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton ao seu lado na terceira fila, em sexto.

Norris perdeu uma quantidade significativa de tempo na pista durante os treinos livres devido a problemas com seu carro.

O tetracampeão mundial Max Verstappen protagonizou a grande surpresa da sessão.

O piloto da Red Bull, que largou na pole position em Suzuka nos últimos quatro anos consecutivos, não conseguiu se classificar para a disputa final (top 10 shootout) após ser eliminado pelo estreante da Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Ele largará em 11º, atrás também de seu companheiro de equipe na Red Bull, Isack Hadjar, que conquistou a oitava posição.

A Aston Martin ficou na lanterna da tabela de tempos no que é um evento em casa para a Honda, sua parceira de unidades de potência, com Fernando Alonso largando em 21º e Lance Stroll em último.

A Mercedes começou a temporada e a nova era das regras da Fórmula 1 de forma dominante. A equipe está a caminho de conquistar sua primeira sequência de três dobradinhas na abertura da temporada desde 2019.

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