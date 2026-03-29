Antonelli vence GP do Japão de F1 e assume liderança do campeonato

O piloto Kimi Antonelli, da Mercedes, beneficiou-se de um safety car no Grande Prêmio do Japão neste domingo (29) para conquistar sua segunda vitória consecutiva na Fórmula 1 e se tornar, com apenas 19 anos, o líder de campeonato mais jovem da história do esporte.

O italiano, que largou na pole position, mas caiu para sexto após um começo ruim, cruzou a linha de chegada 13s7 à frente do australiano Oscar Piastri, que garantiu à McLaren, atual campeã, seu primeiro pódio da temporada. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou no 13º lugar.

A vitória de Antonelli, a segunda nas três primeiras corridas, dá a ele uma vantagem de nove pontos na classificação geral sobre seu companheiro de equipe, George Russell.

O britânico, que tinha uma vantagem de quatro pontos antes da corrida deste domingo, terminou no quarto lugar.

“Claro, ainda é muito cedo para pensar no campeonato”, disse Antonelli, que também se tornou o primeiro italiano a vencer duas corridas de Fórmula 1 consecutivas desde Alberto Ascari em 1953.

“Mas estamos no caminho certo”, acrescentou, reconhecendo a sorte que o safety car teve ao entrar na pista, mas também destacando sua velocidade na segunda metade da corrida.

Início lento

Antonelli fez uma arrancada com fumaça dos pneus que o deixou vulnerável e permitiu que seus rivais o ultrapassassem em alta velocidade.

Piastri, que largou em terceiro, liderou na primeira curva, seguido por Leclerc, o atual campeão mundial Lando Norris, Russell e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Foi somente na volta 21 que Antonelli retomou a liderança, após seus rivais, incluindo seu companheiro de equipe George Russell, pararem nos boxes para colocar pneus novos.

Uma forte batida, uma volta depois, envolvendo o piloto da Haas, Oliver Bearman, provocou a entrada do safety car e mudou o rumo da corrida a favor de Antonelli.

Isso deu ao italiano a oportunidade de fazer sua parada enquanto seus rivais corriam em velocidade reduzida e manter a liderança.

Redenção para Piastri

O pódio de Piastri ajudou a McLaren a se recuperar de um Grande Prêmio da China desastroso.

Foi também uma redenção para Piastri, que até este domingo só havia completado algumas voltas na corrida sprint de sábado na China, depois de ter sofrido um acidente antes de sua corrida em casa, na Austrália.

“É, a gente se sai bem quando consegue começar!”, brincou o piloto de 24 anos.

Norris quinto

Norris estava em quinto com a outro McLaren, à frente de Hamilton, e o britânico, assim como Antonelli, se beneficiou da parada nos boxes durante o safety car para subir para terceiro.

Mas, apesar de mais uma tarde de domingo de disputas roda a roda, ele não conseguiu se manter no pódio.

Pierre Gasly ficou em sétimo lugar pela Alpine.

O tetracampeão mundial Max Verstappen, que disse estar “extremamente frustrado” após uma má classificação no sábado, conseguiu salvar alguns pontos ao terminar em oitavo.

Liam Lawson ficou em nono lugar pela Racing Bulls, com Esteban Ocon em décimo com seu Haas.

Fernando Alonso garantiu à Aston Martin sua primeira chegada do ano na corrida na casa da Honda, sua parceira de fornecimento de unidades de potência. O espanhol terminou em 18º lugar.

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