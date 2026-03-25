Arthur Elias convoca seleção feminina para a Fifa Series

Brasil enfrenta Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá em Cuiabá
Publicado em 25/03/2026 - 20:21
Rio de Janeiro
arthur elias, futebol feminino
O técnico Arthur Elias anunciou nesta quarta-feira (25) a relação de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira na Fifa Series. Foram 26 jogadoras convocadas para os jogos diante da Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.

“Nós vamos enfrentar escolas diferentes e esse é o objetivo do Fifa Series, promover um intercâmbio entre continentes diferentes. A seleção da Coreia é bastante competitiva e nunca jogamos contra. O jogo contra a Zâmbia será muito físico e de transições rápidas e eu acho ótimo para treinar a nossa capacidade de entrar em equipes mais compactas. E contra o Canadá, que é uma seleção de alto nível, que já foi campeã olímpica e que o Brasil já enfrentou muitas vezes, fiquei feliz de ter novamente esse confronto”, declarou Arthur Elias em entrevista coletiva.

Todos os jogos do Brasil na competição serão disputados na Arena Pantanal, em Cuiabá. A estreia será no dia 11 de abril, quando medirá forças com a Coreia do Sul a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Três dias depois a seleção enfrentará Zâmbia, a partir das 21h30. O último compromisso do Brasil na Fifa Series será no dia 18 de abril, diante do Canadá às 21h30.

Relação de convocadas:

Goleiras: Lorena - Kansas City (EUA), Lelê - Corinthians e Thaís Lima - Benfica (POR).

Zagueiras: Isa Haas - América (MEX), Mariza - Tigres (MEX), Thais Ferreira - Corinthians, Lauren - Atlético de Madrid (ESP), Paloma Maciel - Cruzeiro e Vitória Calhau – Cruzeiro.

Laterais: Gi Fernandes - Corinthians, Raissa Bahia – Palmeiras e Yasmim - Real Madrid (ESP).

Meio-campistas: Duda Sampaio - Corinthians, Angelina - Orlando Pride (EUA), Ana Vitória - Corinthians, Maiara - Angel City (EUA) e Ary Borges - Angel City (EUA).

Atacantes: Ludmila - San Diego (EUA), Kerolin - Manchester City (ING), Tainá Maranhão - Palmeiras, Dudinha - San Diego (EUA), Jheniffer - Tigres (MEX), Gabi Portilho - San Diego (EUA), Gio Garbelini - Atletico de Madrid (ESP), Aline Gomes - Pachuca (MEX) e Marília - Cruzeiro.

Relacionadas
Arena Pantanal - futebol - estádio
Arena Pantanal será uma das sedes da 1ª edição feminina do Fifa Series
vini júnior, esportes, seleção
Vinicius Júnior diz que Brasil não é favorito para Copa do Mundo
troféu, copa do mundo de futebol feminino, Rio de Janeiro, taça
Fifa anuncia investimentos de R$ 4,2 bilhões na Copa Feminina de 2027
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Decisão do STF permite penduricalhos de até 70% acima do teto
qua, 25/03/2026 - 21:24
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo
qua, 25/03/2026 - 20:48
Museu da Imagem e do Som em Copacabana
Cultura Rio adia inauguração parcial da sede do Museu da Imagem e do Som
qua, 25/03/2026 - 20:34
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo
qua, 25/03/2026 - 20:34
arthur elias, futebol feminino
Esportes Arthur Elias convoca seleção feminina para a Fifa Series
qua, 25/03/2026 - 20:21
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
qua, 25/03/2026 - 20:17
Ver mais seta para baixo