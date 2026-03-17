Bahia supera Vitória pela 3ª rodada do Brasileiro Feminino

Em partida disputada no estádio de Pituaçu, em Salvador, e que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Bahia derrotou o Vitória por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (16), pela 3ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Fim de papo no Estádio do Pituaçu ✅



Com gols de Roque, Nalon e Raquel, o Bahia vence o Vitória. O primeiro triunfo da história do Ba-Vi no #BrasileirãoFeminino é das Mulheres de Aço! 🔥 pic.twitter.com/0yKajQo7CU — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) March 17, 2026

Este foi o primeiro triunfo na competição das Mulheres de Aço, que agora ocupam a 13ª colocação com três pontos. Já as Leoas permanecem com apenas um ponto, ocupando a 14ª posição.

Num confronto muito movimentado, o Bahia abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. A lateral Dan Nunes fez grande jogada pela direita e cruzou para Roqueline, que, dentro da área, não perdoou. Porém, aos 43 o Vitória foi eficiente em contra-ataque rápido para empatar com Milena Monteiro.

Logo aos seis minutos da etapa final, as Mulheres de Aço voltaram a ficar em vantagem, com um gol em cobrança de pênalti da zagueira Natalie Nalon. Aos 42 o Bahia encaixou contra-ataque que culminou em gol da volante Raquel. Quatro minutos depois as Leoas descontaram com a meio-campista Bárbara, mas a vitória final ficou mesmo com o Bahia.