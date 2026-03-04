logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Basquete: Brasil luta, mas perde para China antes do Pré-Mundial

Seleção feminina fará último amistoso contra asiáticas na sexta, às 8h
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 16:16
Rio de Janeiro
Brasil é superado pela China na prorrogação do primeiro de dois amistosos antes do Pré-Mundial - em 04/03/2026
© Divulgação/CBB

A seleção brasileira feminina de basquete travou um embate emocionante contra a China nesta quarta-feira (4), no primeiro amistoso preparatório antes do Pré-Mundial, que começa daqui a sete dias. Após saírem em desvantagem, as brasileiras reagiram no último quarto e arrancaram o empate, forçando a prorrogação. No entanto, no tempo extra, a China marcou 10 pontos contra cinco do Brasil, e levou a melhor por 74 a 69.  

As brasileiras, comandadas pela técnica norte-americana Pokey Chatman, voltarão a enfrentar as asiáticas em Changsha, casa das adversárias, na próxima sexta (8), a partir das 8h (horário de Brasília). Brasil e China estão no grupo A do Pré-Mundial, assim como Mali, Sudão do Sul e República Tcheca.  

Apesar do domínio das asiáticas em boa parte do jogo de hoje, as brasileiras mostraram forte poder de recuperação. O time ajustou a marcação e controlou o último quarto, revertendo uma diferença de 15 pontos. Um dos destaques foi a lateral Cacá, que a dois centésimos de segundos do fim do tempo regulamentar, acertou um arremesso de três pontos do meio da quadra, igualando o placar em 64 a 64. A jogadora anotou ainda outros seis pontos.

Quem também brilhou em quadra foi a pivô Kamilla Cardoso, que marcou 17 pontos e 12 rebotes. A armadora Débora Costa contribuiu com nove pontos no placar final.

Nesta quarta (4), a seleção entrou em quadra com desfalques de peso, como Damiris Dantas, Iza Varejão, Bella Nascimento e Emanuely Oliveira. As jogadoras jogam na Europa e ainda ainda cumprem compromissos com os clubes antes de se juntar ao elenco.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estreia do Brasil no Pré-Mundial

A seleção terá pela frente na estreia a Bélgica, atual campeã da EuroWomen e já classificada para a Copa do Mundo de basquete. O jogo será na próxima quarta (11), às 5h30, em Wuhan (China). O Pré-Mundial distribuirá quatro vagas às equipes com maior pontuação em cada chave.  

A competição ocorrerá concomitantemente em outras três sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

Relacionadas
Chile - 06/07/2025 - Classificação brasileira à final da Copa América feminina de basquete. Foto: Fiba/Divulgação
Brasil é convocado para Pré-Mundial de basquete feminino, na China
Rayssa Leal, x-games, skate
Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus
renato gaúcho, grêmio, técnico
Vasco anuncia acerto com o técnico Renato Gaúcho
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Feminina basquete Amistoso China Pré-Mundial Caca Martins Kamilla Cardoso Pokey Chatman
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 18/10/2025 O Dia D nacional de multivacinação, mobilização voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Vacinação de meninos contra o HPV chega a 74% no estado de São Paulo
qua, 04/03/2026 - 17:17
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Entidades repudiam planos de Vorcaro contra jornalistas
qua, 04/03/2026 - 17:04
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Economia Impacto da guerra no preço do combustível ao consumidor pode demorar
qua, 04/03/2026 - 16:56
Pessoas observam tela com informações de voos no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, Índia 3 de março de 2026 REUTERS/Bhawika Chhabra
Internacional Voos de repatriação devem partir do Oriente Médio
qua, 04/03/2026 - 16:51
U.S. President Donald Trump pumps his fist after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Internacional Estados Unidos se dividem sobre apoio à guerra contra o Irã
qua, 04/03/2026 - 16:42
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), na Unisuam, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral CNU 2025: mais 247 aprovados aceitam vagas imediatas na 2ª convocação
qua, 04/03/2026 - 16:35
Ver mais seta para baixo