Basquete: Champions das Américas tem Flamengo e Franca nas semifinais

Cariocas e paulistas encaram Boca Juniors e Nacional, respectivamente
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/03/2026 - 10:22
São Paulo
Basquete: Champions das Américas tem Flamengo e Franca nas semifinais. Foto: Julliana Nascimento/CRF
Os quatro clubes que seguem na briga pelo título da edição 2025/2026 da Champions League das Américas - torneio equivalente à Libertadores para o basquete masculino - estão definidos. A vaga derradeira foi assegurada pelo Nacional (Uruguai), na noite do último sábado (14), ao eliminar o Paisas (Colômbia). Os uruguaios estão no caminho do Sesi Franca, campeão em 2023.

No outro confronto, o Flamengo, atual campeão, tem pela frente o Boca Juniors (Argentina), na reedição da final da temporada 2024/2025. O Rubro-Negro, que mira o tri continental, garantiu a classificação na última sexta-feira (13), ao despachar o Astros de Jalisco (México).

As semifinais e a decisão estão previsas para abril, em datas, horários e locais que ainda serão anunciados pela Federação Internacional de Basquete (Fiba).

As quartas de final foram disputadas em uma melhor de três partidas. Quem vencesse duas, garantia a classificação. O Flamengo nem precisou do terceiro jogo. Ganhou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (101 a 99) e na Arena Astros, em Guadalajara.

No triunfo de sexta, por 77 a 75, destaques ao ala Gui Deodato, com 16 pontos, e aos alas-armadores Shaquille Johnson e Álex Negrete, com 14 e 12 pontos, respectivamente. Foi deste último, inclusive, a cesta que decretou a vitória rubro-negra no México.

O Franca teve de ir à terceira partida para eliminar o Minas Tênis Clube. Após vencer na Arena UniBH, em Belo Horizonte, por 98 a 90, o time do interior paulista foi surpreendido em casa no segundo compromisso, perdendo no Pedrocão, em Franca (SP), por 110 a 101, na última quarta-feira (11).

Por terem melhor campanha, os francanos sediaram o jogo três na quinta-feira (12). Desta vez, triunfo dos anfitriões por 103 a 90.

Os adversários dos brasileiros, assim como o Flamengo, classificaram-se logo no segundo jogo dos respectivos confrontos.

O Boca levou a melhor sobre o Instituto, também argentino, com triunfos fora (90 a 74) e em casa (75 a 68). Já o Nacional, que havia ganhado o primeiro duelo com o Paisas na Colômbia (97 a 94), atropelou o rival jogando em Montevidéu (Uruguai) na partida de sábado, ganhando por 96 a 75.

O campeão da Champions será o representante das Américas na Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial de Clubes da modalidade. Na edição de 2025, o Flamengo ficou na quarta colocação. O Unicaja (Espanha) levou o título.

Sabrina Craide
