logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Boxe brasileiro abre temporada com 5 pódios em competição na Bulgária

Disputa serviu de preparação para 1ª etapa da Copa do Mundo, no Paraná
Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 16:58
Rio de Janeiro
20.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Eliminatórias Boxe 75kg - Viviane Pereira - Foto de Miriam Jeske/COB @miriamjeske_
© Miriam Jeske/COB

O boxe brasileiro enfileirou quatro medalhas de prata e uma de bronze no tradicional Torneio Internacional Strandja, em Sófia (Bulgária), o primeiro da temporada 2026. Subiram ao pódio no domingo (1º), último dia da competição, Rebeca Lima (categoria até 60 quilos), Viviane Pereira (-70 kg), Luiz Oliveira, o Bolinha (-60 kg) e Yuri Falcão (-65 kg). No sábado (28), Kaian Reis (-70 kg) já subira ao pódio com o bronze.

A 77ª edição do torneio na Bulgária contou coma participação de serviu de 17 atletas brasileiro e serviu preparação para a abertura do circuito mundial em Foz do Iguaçu (PR), em 20 de abril. Este será o segundo ano consecutivo que o país sediará a primeira etapa da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Boxe (World Boxing), que reúne os principais pugilistas da atualidade.

No domingo (1º) a primeira brasileira a subir ao pódio foi Rebeca Lima, atual campeã mundial na categoria até 60 kg. A carioca travou um embate acirrado contra a atleta Donjeta Sadiku (Kosovo), mas acabou superada por 3 a 2, na decisão do júri.

Na sequência, a brasiliense Viviane Pereira foi dominada pela britânica Chantelle Reid na decisão dos 70 kg, em decisão unânime (5 a 0).

Na primeira final masculina, o paulista Bolinha também perdeu por 5 a 0 a luta contra o búlgaro Rado Rosenov nos 60 kg. No último confronto, o capixaba Yuri Falcão travou um confronto equilibrado contra o ucraniano Elvin Alliev nos 65 kg. O brasileiro levou a melhor no primeiro round, mas perdeu o ritmo e deixou o ouro escapar com derrota de virada por 3 a 2.

Relacionadas
rebeca lima, mundial, boxe
Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool
Cazaquistão - 06/07/2025 - Brasil garante quatro ouros em etapa cazaque da Copa do Mundo de boxe Torneio foi o último organizado pela World Boxing antes do Mundial. Foto: World Boxing/Divulgação
Brasil garante quatro ouros em etapa cazaque da Copa do Mundo de boxe
George Russell, da Mercedes, durante testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Barein 20/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
Guerra no Oriente Médio pode afetar calendário da Fórmula 1
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Boxe Torneio Internacional Strajda Viviane Pereira Rebeca Lima Luiz Oliveira Yuri Falcão Copa do Mundo Foz do Iguaçu
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano
seg, 02/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 19:15
Logo da Agência Brasil
Justiça Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
seg, 02/03/2026 - 18:46
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
seg, 02/03/2026 - 17:55
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Esportes "Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã
seg, 02/03/2026 - 17:53
Rio de Janeiro (RJ), 02/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gabriela Frajtag, vence concurso internacional de Biologia Quântica. Foto: Gabriela Frajtag/Arquivo Pessoal
Educação Brasileira vence concurso internacional de biologia quântica
seg, 02/03/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo