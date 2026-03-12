logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil crava 1ª vitória no Pré-Mundial de basquete contra Sudão do Sul

No sábado, às 2h30, seleção feminina encara República Tcheca
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 12:35
Rio de Janeiro
seleção feminina de basquete, Pré-Mundial 2026, Damiris Dantas em destaque - Brasil derrota Sudão do Sul em 12/03/2026
© Divulgação/CBB

Após uma estreia difícil com a Bélgica, atual campeã europeia, a seleção brasileira feminina de baquete selou a primeira vitória no Pré-Mundial, em Wuhan (China). Na madrugada desta quinta-feira (12), a Amarelinha sobrou em quadra contra o Sudão do Sul (bronze no AfroBasket de 2025) com placar de 94 a 79. A Amarelinha está no grupo A, que tem ainda Mali, República Tcheca e China (atual vice-campeã mundial).

Do lado brasileiro, a ala-pivô Damiris Dantas foi a cestinha de partida contra as sul-sudanesas, com 25 pontos. Quem também foi decisiva em quadra foi a pivô Kamilla Cardoso, eleita a melhor jogadora da partida, com 23 pontos e 17 rebotes. Outro destaque foi a armadora Alana Gonçalo, que anotou 15 pontos. 

Atuais vice-campeãs da AmeriCupW, as brasileiras buscam uma das quatro vagas distribuídas pelo torneio qualificatório para o Mundial deste ano, na Alemanha. Comandada pela técnica norte-americana Pokey Chatman, a seleção volta a jogar no sábado (14), às 2h30 (horário de Brasília), contra a República Tcheca (sexto lugar no EuroBasquet do ano passado).

No Pré-Mundial de Wuhan todos os times disputam entre si e os quatro que somarem maior pontuação garantem vaga no Mundial.

Próximos jogos da seleção feminina

Sábado (14) - Brasil x Tchéquia – 2h30;

Domingo (15) - Brasil x Mali - 2h30;

Terça-feira (17) - Brasil x República Popular da China – 8:30.

Relacionadas
Chile - 06/07/2025 - Classificação brasileira à final da Copa América feminina de basquete. Foto: Fiba/Divulgação
Brasil é convocado para Pré-Mundial de basquete feminino, na China
flamengo, cruzeiro, brasileiro
Flamengo vence Cruzeiro com gols de Pedro e Carrascal
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
Calderano derrota anfitrião em estreia no WTT Champions, na China
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Feminina basquete Pré-Mundial vitória Sudão do Sul Damiris Dantas brasil Pokey Chatman
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Geral Litoral e região leste de SP têm alerta de perigo para chuvas intensas
qui, 12/03/2026 - 13:50
São Paulo (SP), 12/03/2026 - Programa Alô Alô Datena com participação do Padre Júlio Lancellotti. Foto: Rádio Nacional/Reprodução
Geral “Quem governa SP é o mercado imobiliário”, diz padre Júlio a Datena
qui, 12/03/2026 - 13:20
FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei, the second son of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, visits Hezbollah's office in Tehran, Iran, October 1, 2024. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Líder do Irã promete vingança e manter fechado Estreito de Ormuz
qui, 12/03/2026 - 12:55
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Classificação de facções como terroristas pelos EUA ameaça soberania
qui, 12/03/2026 - 12:47
Brasília (DF), 12/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva sobre medidas para reduzir o impacto da oscilação do preço internacional do petróleo sobre o diesel no Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Lula zera imposto e subsidia diesel para conter alta do petróleo
qui, 12/03/2026 - 12:44
seleção feminina de basquete, Pré-Mundial 2026, Damiris Dantas em destaque - Brasil derrota Sudão do Sul em 12/03/2026
Esportes Brasil crava 1ª vitória no Pré-Mundial de basquete contra Sudão do Sul
qui, 12/03/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo