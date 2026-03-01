Esportes
Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino
Com vitória por 2 a 0 sobre Venezuela, equipe levanta taça
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 08:37
São Paulo
Versão em áudio
A Seleção Feminina Sub-20 é campeã do Sul-Americano da categoria. A conquista foi confirmada com a vitória sobre a Venezuela por 2 a 0 neste sábado (28).
Esse foi o 11º título Sul-Americano da seleção e o primeiro sob o comando da técnica Camilla Orlando. Tainá e Clarinha marcaram os gols do jogo, disputado na cidade de Ypané (Paraguai).
Além do título, o Brasil se classificou para o Mundial da categoria, ao lado do Equador, da Argentina e Colômbia. A competição será na Polônia, em setembro.
Durante o torneio, a seleção foi a segunda colocada do Grupo B na 1ª fase, com nove pontos em quatro partidas. Já na fase final, o Brasil foi venceu quatro das cinco partidas.
