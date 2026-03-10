Brasil estreia quarta nas Eliminatórias do Pré-Mundial de Basquete

A seleção brasileira feminina estreia nesta quarta-feira (11) no Pré-Mundial de basquete, às 5h30 (horário de Brasília), em Wuhan (China). A adversaria será a Bélgica, atual campeã da EuroWomen e já com vaga assegurada no Mundial. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo A, que tem ainda Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e China. O torneio classificatório de Wuhan distribuirá quatro vagas para o Mundial, programado para setembro, na Alemanha.

O Brasil entrará em quadra com a base do time vice-campeão das Américas em julho do ano passado, nos Estados Unidos. É o caso de Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. A técnica norte-americana Pokey Chatman também convocou jogadoras experientes como Débora Costa, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão.

A lista com os 12 nomes foi anunciada no último domingo (8), após o término do período de preparação, iniciado em novembro de 2025, com maior número de atletas. Ao todo, 18 jogadoras treinaram na fase final preparatória, que incluiu amistosos contra a China, atual vice-campeã mundial, nos últimos dias 4 e 6 de março, na casa das adversárias.

Foram jogos equilibrados, que terminaram em duas derrotas para a seleção na cidade. Na última quarta (4), o Brasil chegou a arrancar o empate do último quarto, mas no tempo extra foi superado por 74 a 69. Na partida seguinte, a seleção saiu atrás no placar, mas demonstrou grande poder de reação a partir do terceiro e últimos quartos. Mesmo assim, saiu de quadra com revés de 72 a 66.

A disputa do Pré-Mundial prevê que as equipes de cada grupo joguem entre si. As quatro com maior pontuação garantirão presença no Mundial em setembro. Além de Wuhan (China), o Pré-Mundial ocorrerá, paralelamente, em outras sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).