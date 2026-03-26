Brasil joga mal e perde de 2 a 1 para a França nos EUA

Em uma atuação muito ruim, a seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (26) no Gillete Stadium, em Boston, em partida amistosa que marca o início da fase final de preparação do Brasil para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

FIM DE JOGO EM BOSTON!



🇧🇷1-2 🇫🇷



Bremer ⚽️



A Seleção Brasileira entra em campo na próxima terça (31), contra a Croácia, às 21h (Brasília). pic.twitter.com/0j0CrhIcDl — brasil (@CBF_Futebol) March 26, 2026

Havia muita expectativa em torno da partida desta quinta, pois marcava o encontro da equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti com uma das principais seleções nacionais da atualidade. Porém, o futebol mostrado em campo foi frustrante.

Com a bola rolando o que se viu foi um Brasil que optava pelas bolas lançadas para os homens de frente, que tinham que tentar criar algo por meio da individualidade. A aposta de Ancelotti se mostrou equivocada. Já a França mantinha mais a posse de bola e conseguia se aproximar por meio das trocas de passe.

E os franceses não demoraram a abrir o marcador. Aos 31 minutos do primeiro tempo Dembelé lançou em profundidade para Mbappé, que partiu em velocidade e encontrou muita liberdade para bater por cobertura na saída do goleiro Ederson.

Em desvantagem, o Brasil se desorganizou de vez, e deu mais espaços para a França, que quase conseguiu ampliar antes do intervalo.

A fraca atuação da seleção ficou mais evidente no segundo tempo, quando o time comandado por Didier Deschamps ficou com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Upamecano aos sete minutos do segundo tempo.

Mesmo em desvantagem numérica os franceses continuaram superiores, e ampliaram o marcador aos 19 minutos, quando o centroavante Ekitiké bateu com categoria após boa jogada coletiva de sua equipe.

Vendo que sua equipe encontrava dificuldades, Ancelotti começou a realizar mudanças. O panorama pouco mudou, e o Brasil só conseguiu descontar aos 32 minutos, com o zagueiro Bremer, que aproveitou confusão após a bola ser levantada na área em cobrança de falta.

Próximos compromissos

Agora, a seleção brasileira voltará a entrar em ação na próxima terça-feira (31), quando medirá forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília).

Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.