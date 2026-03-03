Brasil supera Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
O Brasil derrotou a Colômbia por 101 a 72, na noite desta segunda-feira (2) na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em seu quarto compromisso pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que será disputada no Catar.
𝑩𝑹𝑨𝑺𝑰𝑳 𝑽𝑬𝑵𝑪𝑬! 🇧🇷 100% em BH e 100% nas Eliminatórias! 4 vitórias em 4 jogos! 🔥— Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 2, 2026
🏀 Caio Pacheco • 17 pontos, 10 assistências
🏀 Léo Meindl • 16 pontos
🏀 Mãozinha • 13 pontos
🏀 Wini Silva • 10 pontos
Com o triunfo desta segunda, a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento na competição e avança para a segunda etapa da mesma. Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação pela competição apenas julho, ainda pela primeira fase, quando medirá forças com Venezuela e Colômbia.
O destaque individual da partida foi o armador Caio Pacheco, que marcou 17 pontos e deu 10 assistências. Também brilharam pela seleção o ala Léo Meindl, com 16 pontos, e o ala-pivô Mãozinha, com 13 pontos.